Сегодня 29 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Anthropic урезала лимиты общения с ИИ-бо...
Новости Software

Anthropic урезала лимиты общения с ИИ-ботом Claude в часы пик

Anthropic пересмотрела механизм применения временных лимитов для пользователей Claude, чтобы сбалансировать спрос и доступную вычислительную мощность. В часы пик пятичасовой лимит сессии для подписчиков Free, Pro и Max теперь может расходоваться быстрее, тогда как недельные лимиты остаются прежними.

Источник изображения: Getillustrations / unsplash.com

Об изменении сообщил сотрудник технической команды Anthropic Тарик Шихипар (Thariq Shihipar). По его оценке, около 7 % пользователей столкнутся с лимитами сессий в сценариях, в которых раньше этого не происходило, прежде всего на более высоких тарифах. Пиковым считается интервал с 05:00 до 11:00 по тихоокеанскому времени (с 16:00 до 22:00 по московскому). В этот период объём использования, соответствующий пяти часам, может исчерпываться быстрее. В остальное время пятичасовой лимит расходуется в обычном режиме.

Источник изображения: @trq212 / x.com

Anthropic привязывает почасовое использование к потреблению токенов, не раскрывая, какое именно количество токенов соответствует временному лимиту, поэтому пользователи не могут заранее планировать расход токенов. В документации Anthropic указано, что на объём использования влияют длина и сложность диалогов, используемые функции, а также выбранная модель Claude, а разные планы подписки, включая Pro, Max и Team, предусматривают разные объёмы допустимого использования.

Пользователям, запускающим фоновые задачи с высоким потреблением токенов, предложено переносить такую нагрузку на непиковые часы. Компания уточняет, что в периоды более низкого спроса доступная вычислительная мощность выше, поэтому общий недельный объём использования не сокращается: меняется только его распределение в течение недели. В интерфейсе Claude доступна панель мониторинга, показывающая расход пятичасовых лимитов сессий и недельных лимитов. После исчерпания лимита доступ блокируется, если пользователь не оплатил дополнительное использование.

Anthropic предлагает доступ к своим ИИ-сервисам в двух форматах: через API для разработчиков и по подписке для обычных пользователей Claude. В API стоимость рассчитывается по опубликованным правилам для разных типов операций с токенами, то есть с единицами текста, которые ИИ-модель обрабатывает и генерирует. У подписчиков Claude схема иная: вместо понятного расчёта по операциям действуют внутренние лимиты использования, точный порядок применения которых компания не раскрывает. Сейчас доступны тарифы Free, Pro за $20 в месяц, Max 5x за $100 в месяц и Max 20x за $200 в месяц.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: anthropic, лимит, ии, искусственный интеллект, claude
В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥