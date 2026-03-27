Anthropic урезала лимиты общения с ИИ-ботом Claude в часы пик

Anthropic пересмотрела механизм применения временных лимитов для пользователей Claude, чтобы сбалансировать спрос и доступную вычислительную мощность. В часы пик пятичасовой лимит сессии для подписчиков Free, Pro и Max теперь может расходоваться быстрее, тогда как недельные лимиты остаются прежними.

Об изменении сообщил сотрудник технической команды Anthropic Тарик Шихипар (Thariq Shihipar). По его оценке, около 7 % пользователей столкнутся с лимитами сессий в сценариях, в которых раньше этого не происходило, прежде всего на более высоких тарифах. Пиковым считается интервал с 05:00 до 11:00 по тихоокеанскому времени (с 16:00 до 22:00 по московскому). В этот период объём использования, соответствующий пяти часам, может исчерпываться быстрее. В остальное время пятичасовой лимит расходуется в обычном режиме.

Anthropic привязывает почасовое использование к потреблению токенов, не раскрывая, какое именно количество токенов соответствует временному лимиту, поэтому пользователи не могут заранее планировать расход токенов. В документации Anthropic указано, что на объём использования влияют длина и сложность диалогов, используемые функции, а также выбранная модель Claude, а разные планы подписки, включая Pro, Max и Team, предусматривают разные объёмы допустимого использования.

Пользователям, запускающим фоновые задачи с высоким потреблением токенов, предложено переносить такую нагрузку на непиковые часы. Компания уточняет, что в периоды более низкого спроса доступная вычислительная мощность выше, поэтому общий недельный объём использования не сокращается: меняется только его распределение в течение недели. В интерфейсе Claude доступна панель мониторинга, показывающая расход пятичасовых лимитов сессий и недельных лимитов. После исчерпания лимита доступ блокируется, если пользователь не оплатил дополнительное использование.

Anthropic предлагает доступ к своим ИИ-сервисам в двух форматах: через API для разработчиков и по подписке для обычных пользователей Claude. В API стоимость рассчитывается по опубликованным правилам для разных типов операций с токенами, то есть с единицами текста, которые ИИ-модель обрабатывает и генерирует. У подписчиков Claude схема иная: вместо понятного расчёта по операциям действуют внутренние лимиты использования, точный порядок применения которых компания не раскрывает. Сейчас доступны тарифы Free, Pro за $20 в месяц, Max 5x за $100 в месяц и Max 20x за $200 в месяц.