SoftBank одолжила $40 млрд на год, чтобы инвестировать их в OpenAI

Японская транснациональная холдинговая компания SoftBank Group — один из крупнейших в мире инвесторов в технологическом секторе — в пятницу объявила о привлечении промежуточного кредита на $40 млрд. Кредит предназначен для усиления инвестиций в компанию OpenAI, а также для общих корпоративных целей.

Источник изображения: xAI

Кредит, срок погашения которого наступает в марте 2027 года, является необеспеченным и был организован при участии в том числе JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corp и MUFG Bank, сообщает Reuters. Ранее SoftBank уже договорился о вложении $30 млрд в разработчика ChatGPT через свой фонд Vision Fund 2.

Данные шаги происходят на фоне растущего спроса на технологии генеративного искусственного интеллекта, где ключевую роль играет поддерживаемая Microsoft компания OpenAI. Одновременно кредитная сделка подчёркивает всё более агрессивную ставку на ИИ основателя SoftBank Масаёси Сона (Masayoshi Son), который в последние годы пережил периоды как рекордной прибыли, так и значительных убытков Vision Fund.

Напомним, SoftBank и OpenAI совместно участвовали в прошлогоднем проекте Stargate, в рамках которого планируется инвестировать до $500 млрд в течение четырёх лет в создание инфраструктуры искусственного интеллекта на территории Соединённых Штатов.

В декабре 2024 года Масаёси Сон и избранный на тот момент президент США Дональд Трамп (Donald Trump) анонсировали планы SoftBank по инвестированию $100 млрд в американские проекты в сфере ИИ и связанную с этой технологией инфраструктуру в США также в течение четырёх лет.

Материалы по теме
Microsoft приберёт к рукам ЦОД почти на 1 ГВт в Техасе, который не осилили построить Oracle и OpenAI
SanDisk стратегически вложила $1 млрд в тайваньского производителя памяти Nanya
Всё на нужды ИИ: OpenAI привлечёт ещё $10 млрд от мелких инвесторов
Европа упустила $1,4 трлн за 11 лет из-за утечки техкомпаний за рубеж
Крупнейшая морская ветряная электростанция США начала подавать энергию в сеть, но совсем чуть-чуть
Оптические диски подорожают на 20 % — здесь снова замешан ИИ, но это не главная причина
Теги: openai, инвестиции, softbank
В российских ЦОД массово выходит из строя старое оборудование
Годовая прибыль BYD упала впервые за четыре года, обнажив ужасы ценовой войны в Китае
xAI покинул последний из сооснователей, остался только сам Илон Маск
Китайские производители чипов стремятся к 2030 году добиться импортозамещения на 80 %
NASA возмутило частников отказом от коммерческих орбитальных станций — миллиарды инвестиций под угрозой
Telegram утверждает, что опасной уязвимости в мессенджере не существует 2 ч.
Новая статья: Gamesblender № 769: новые Serious Sam и Hunter: The Reckoning, спад Switch 2 и перезарядка 2.0 в CS2 2 ч.
Новая статья: Crimson Desert — южнокорейский «Скайрим». Рецензия 12 ч.
Apple Mac OS X отметила четвертьвековой юбилей 18 ч.
YouTube обновила дизайн встраиваемого плеера — пользователи как водится остались недовольны 23 ч.
Хакеры взломали инфраструктуру Еврокомиссии и похитили 350 Гбайт данных 23 ч.
Российским разработчикам игр предоставили налоговые льготы, как для IT-компаний 24 ч.
«Скрыть мою почту» не гарантирует анонимность — Apple раскрыла пользователя полиции 28-03 11:01
Apple удалила из российского App Store ряд популярных VPN по требованию РКН 28-03 10:35
Microsoft сделает Windows 11 стабильнее за счёт ужесточения требований к драйверам 28-03 07:30
Котировки акций производителей DRAM стабилизировались после первичного влияния TurboQuant 4 ч.
Microsoft потратит $146 млрд на ИИ, но это напугало инвесторов и вызвало падение котировок акций на 25 % 7 ч.
Anthropic привлекла рекордное количество подписчиков после скандала с Минобороны США 7 ч.
Худшая неделя за год: техногиганты потеряли миллиарды капитализации из-за войны и проблем Meta 18 ч.
AMD отметила десятилетие платформы AM4 и пообещала продолжить традицию в AM5 22 ч.
Meta готовит две модели умных очков Ray-Ban с коррекцией зрения 22 ч.
Китайская наука растёт с «шокирующей скоростью», и возможно, остальной мир уже проиграл 22 ч.
PON для OOB: Nokia представила платформу Aurelis for Data Centers для удалённого управления оборудованием в ЦОД 23 ч.
В России наблюдаются массовые сбои оборудования в устаревающих ЦОД 23 ч.
Несмотря на два провала, Intuitive Machines получила третий контракт NASA на доставку грузов на Луну 24 ч.