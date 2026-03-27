SoftBank одолжила $40 млрд на год, чтобы инвестировать их в OpenAI

Японская транснациональная холдинговая компания SoftBank Group — один из крупнейших в мире инвесторов в технологическом секторе — в пятницу объявила о привлечении промежуточного кредита на $40 млрд. Кредит предназначен для усиления инвестиций в компанию OpenAI, а также для общих корпоративных целей.

Кредит, срок погашения которого наступает в марте 2027 года, является необеспеченным и был организован при участии в том числе JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corp и MUFG Bank, сообщает Reuters. Ранее SoftBank уже договорился о вложении $30 млрд в разработчика ChatGPT через свой фонд Vision Fund 2.

Данные шаги происходят на фоне растущего спроса на технологии генеративного искусственного интеллекта, где ключевую роль играет поддерживаемая Microsoft компания OpenAI. Одновременно кредитная сделка подчёркивает всё более агрессивную ставку на ИИ основателя SoftBank Масаёси Сона (Masayoshi Son), который в последние годы пережил периоды как рекордной прибыли, так и значительных убытков Vision Fund.

Напомним, SoftBank и OpenAI совместно участвовали в прошлогоднем проекте Stargate, в рамках которого планируется инвестировать до $500 млрд в течение четырёх лет в создание инфраструктуры искусственного интеллекта на территории Соединённых Штатов.

В декабре 2024 года Масаёси Сон и избранный на тот момент президент США Дональд Трамп (Donald Trump) анонсировали планы SoftBank по инвестированию $100 млрд в американские проекты в сфере ИИ и связанную с этой технологией инфраструктуру в США также в течение четырёх лет.