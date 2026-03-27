«Отправьте меня в будущее, чтобы я смог поиграть в эту игру»: новый геймплей ролевого боевика Exodus в духе Mass Effect взбудоражил фанатов

Основанная ветеранами BioWare студия Archetype Entertainment представила новый геймплейный отрывок из своего амбициозного научно-фантастического ролевого экшена Exodus в духе Mass Effect.

По сюжету люди покинули Землю и борются за выживание в скоплении Центавра против могущественных Небожителей. Спасти человечество должен Джун Аслан — Странник, в котором смешались ДНК человека и Небожителя.

Новый ролик демонстрирует, как Джун в команде с двумя союзниками пробивается через охранные системы Хонсу (Khonsu) — защитной платформы Небожителей, дрейфующей на орбите родной планеты героя.

В представленном фрагменте разработчики сосредоточили внимание на ближнем бою, координации действий отряда в условиях повышенного давления, а также некоторых способностях и режимах оружия.

Многофункциональный Recycler может принимать разные формы — в ролике показали автомат и дробовик. Кроме того, в видео дали оценить умение, которое позволяет запускать во врагов взрывающиеся копья.

Несмотря на скоротечность (34 секунды геймплея в 46-секундном ролике), отрывок вызвал бурю эмоций. «Со скоростью света отправьте меня в будущее, чтобы я смог поиграть в эту игру», — не терпится одному из зрителей.

Exodus выйдет в начале 2027 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Обещают грандиозную космическую оперу, захватывающие дух планеты, колоритных союзников, ожесточённые битвы и расширенный показ геймплея летом.