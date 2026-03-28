Apple наняла бывшего руководителя Google, чтобы эффективнее продвигать Siri на рынке

Давно известно, что сомнения в конкурентоспособности собственных разработок в сфере искусственного интеллекта вынудили Apple не только отложить дебют улучшенной версии Siri, но и в моменте больше полагаться на решения партнёров типа OpenAI и Google. Недавно компания назначила нового вице-президента по маркетингу продуктов в сфере искусственного интеллекта.

Этот пост заняла Лилиан Ринкон (Lilian Rincon), которая почти десять лет курировала в Google разработку решений для шоппинга и различных ассистентов, как отмечает Reuters. Она будет подчиняться директору Apple по маркетингу Грегу Джосвяку (Greg Joswiak). Вероятно, данное назначение позволит компании более эффективно продвигать на рынке свой комплекс технологий искусственного интеллекта в условиях растущей конкуренции.

Одновременно Bloomberg со ссылкой на своего постоянного автора рубрики Марка Гурмана (Mark Gurman) сообщает, что Apple начала предпринимать меры по удержанию ценных специалистов по разработке аппаратного обеспечения в условиях охоты на них со стороны конкурентов в сфере технологий искусственного интеллекта. Лояльным сотрудникам Apple будут предложены премии в размере от $200 000 до $400 000, если они останутся в компании на протяжении четырёх лет. Механизм поощрения настроен таким образом, что компенсация будет выдаваться сотрудникам Apple постепенно в течение четырёх лет в форме акций компании. Если на протяжении указанного периода курс акций Apple будет расти, то получатели акций смогут заработать на них ещё больше. Впрочем, конкуренты всё равно готовы предложить ценным сотрудникам Apple больше — та же OpenAI готова выплачивать по $1 млн в год. В этом направлении уже мигрировало несколько десятков инженеров Apple, поэтому она и вынуждена прилагать усилия к удержанию персонала.

Материалы по теме
«Скрыть мою почту» не гарантирует анонимность — Apple раскрыла пользователя полиции
Apple откроет Siri для сторонних ИИ — можно будет выбрать Gemini или Claude
Google разрешила Apple дистиллировать ИИ-модели Gemini, чтобы запускать их прямо на iPhone или Mac
Apple зарабатывает на чужом ИИ, пока Siri буксует: доходы от приложений могут превысить $1 млрд
Суд в Нидерландах тоже запретил чат-боту Grok генерировать изображения реальных людей без одежды
Apple: режим Lockdown Mode не позволил хакерам взломать ни одного устройства
Теги: apple, apple intelligence, siri, ии, назначение
window-new
В российских ЦОД массово выходит из строя старое оборудование
Годовая прибыль BYD упала впервые за четыре года, обнажив ужасы ценовой войны в Китае
xAI покинул последний из сооснователей, остался только сам Илон Маск
Китайские производители чипов стремятся к 2030 году добиться импортозамещения на 80 %
NASA возмутило частников отказом от коммерческих орбитальных станций — миллиарды инвестиций под угрозой
Telegram утверждает, что опасной уязвимости в мессенджере не существует 2 ч.
Новая статья: Gamesblender № 769: новые Serious Sam и Hunter: The Reckoning, спад Switch 2 и перезарядка 2.0 в CS2 2 ч.
Новая статья: Crimson Desert — южнокорейский «Скайрим». Рецензия 12 ч.
Apple Mac OS X отметила четвертьвековой юбилей 18 ч.
YouTube обновила дизайн встраиваемого плеера — пользователи как водится остались недовольны 23 ч.
Хакеры взломали инфраструктуру Еврокомиссии и похитили 350 Гбайт данных 23 ч.
Российским разработчикам игр предоставили налоговые льготы, как для IT-компаний 24 ч.
«Скрыть мою почту» не гарантирует анонимность — Apple раскрыла пользователя полиции 28-03 11:01
Apple удалила из российского App Store ряд популярных VPN по требованию РКН 28-03 10:35
Microsoft сделает Windows 11 стабильнее за счёт ужесточения требований к драйверам 28-03 07:30
Котировки акций производителей DRAM стабилизировались после первичного влияния TurboQuant 4 ч.
Microsoft потратит $146 млрд на ИИ, но это напугало инвесторов и вызвало падение котировок акций на 25 % 7 ч.
Anthropic привлекла рекордное количество подписчиков после скандала с Минобороны США 7 ч.
Худшая неделя за год: техногиганты потеряли миллиарды капитализации из-за войны и проблем Meta 18 ч.
AMD отметила десятилетие платформы AM4 и пообещала продолжить традицию в AM5 22 ч.
Meta готовит две модели умных очков Ray-Ban с коррекцией зрения 22 ч.
Китайская наука растёт с «шокирующей скоростью», и возможно, остальной мир уже проиграл 22 ч.
PON для OOB: Nokia представила платформу Aurelis for Data Centers для удалённого управления оборудованием в ЦОД 23 ч.
В России наблюдаются массовые сбои оборудования в устаревающих ЦОД 23 ч.
Несмотря на два провала, Intuitive Machines получила третий контракт NASA на доставку грузов на Луну 24 ч.