Apple наняла бывшего руководителя Google, чтобы эффективнее продвигать Siri на рынке

Давно известно, что сомнения в конкурентоспособности собственных разработок в сфере искусственного интеллекта вынудили Apple не только отложить дебют улучшенной версии Siri, но и в моменте больше полагаться на решения партнёров типа OpenAI и Google. Недавно компания назначила нового вице-президента по маркетингу продуктов в сфере искусственного интеллекта.

Этот пост заняла Лилиан Ринкон (Lilian Rincon), которая почти десять лет курировала в Google разработку решений для шоппинга и различных ассистентов, как отмечает Reuters. Она будет подчиняться директору Apple по маркетингу Грегу Джосвяку (Greg Joswiak). Вероятно, данное назначение позволит компании более эффективно продвигать на рынке свой комплекс технологий искусственного интеллекта в условиях растущей конкуренции.

Одновременно Bloomberg со ссылкой на своего постоянного автора рубрики Марка Гурмана (Mark Gurman) сообщает, что Apple начала предпринимать меры по удержанию ценных специалистов по разработке аппаратного обеспечения в условиях охоты на них со стороны конкурентов в сфере технологий искусственного интеллекта. Лояльным сотрудникам Apple будут предложены премии в размере от $200 000 до $400 000, если они останутся в компании на протяжении четырёх лет. Механизм поощрения настроен таким образом, что компенсация будет выдаваться сотрудникам Apple постепенно в течение четырёх лет в форме акций компании. Если на протяжении указанного периода курс акций Apple будет расти, то получатели акций смогут заработать на них ещё больше. Впрочем, конкуренты всё равно готовы предложить ценным сотрудникам Apple больше — та же OpenAI готова выплачивать по $1 млн в год. В этом направлении уже мигрировало несколько десятков инженеров Apple, поэтому она и вынуждена прилагать усилия к удержанию персонала.