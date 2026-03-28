В российских ЦОД массово выходит из строя старое оборудование

В российских центрах обработки данных (ЦОД), которые были построены 10-15 лет назад, массово выходит из строя оборудование. Такая ситуация сложилась из-за окончания жизненного цикла, проблем с поставками из-за рубежа и отсутствием запасов. По данным источника, проблема затрагивает 20 % коммерческих ЦОД страны.

Источник изображения: Nvidia

Руководитель направления сервиса инженерных систем «К2Теха» Денис Полуэктов рассказал, что за последние шесть месяцев российские компании столкнулись с резким ростом количества аварий в локальных ЦОД и небольших дата-центрах. Он отметил, что за этот период в «К2Тех» обратилось более десяти компаний, чья инженерная инфраструктура находится в плачевном состоянии. При этом в первой половине прошлого года и ранее подобных обращений фактически не было.

Заместитель генерального директора по инфраструктуре интегратор «Ультиматек» Павел Приедитис рассказал о резком увеличении количества обращений от владельцев ЦОД о необходимости срочной замены оборудования за последние шесть месяцев. Он отметил, что все подобные обращения связаны с инфраструктурой, находящейся в эксплуатации 10-15 лет, поскольку в этот период оборудование достигает конца жизненного цикла.

Член оргкомитета Профессиональной ассоциации в сфере облачных технологий (RCCPA) Антон Салов сообщил, что с проблемой столкнулись 20 % коммерческих ЦОД. В первую очередь замены требуют аккумуляторы в системах источников бесперебойного питания, дизель-генераторные установки и оборудование для охлаждения.

В сообщении сказано, что «Ростелеком» в период с 2010 по 2015 годы ввёл в эксплуатацию семь ЦОД в разных регионах страны. В Москве запустили дата-центры DataSpace Partners, «Сбер», «Южный порт» и IXcellerate. «Мегафон» запустил ЦОД в Самаре, а DataHouse — в Екатеринбурге.

Технический директор IXcellerate Сергей Вышемирский рассказал, что у компании был резерв запасных частей для аварийного ремонта и плановой замены. За счёт этого после ухода с отечественного рынка основного вендора у компании не возникло проблем и сбоев. Он добавил, что складских запасов хватит для обеспечения работы ЦОД без аварий, а также для замены элементов инфраструктуры, в течение ближайших десяти лет.

Источник изображения: Oracle

Директор по развитию дата-центров РТК-ЦОД («Ростелеком») Константин Степанов признал проблему старения инженерной инфраструктуры в ЦОД, ведённых в эксплуатацию 10-15 лет назад. Он добавил, что компании удалось найти доступные аналоги, поэтому какие-либо проблемы отсутствуют.

В «Сбере» сообщили, что дата-центры компании работают в штатном режиме и своевременно обслуживаются. В «Мегафоне» данный вопрос комментировать отказались.

Эксперты сходятся во мнении, что причиной массового выхода из строя оборудования, введённого в эксплуатацию в 2010-е годы, является не завершение жизненного цикла, а уход с российского рынка иностранных вендоров в сочетании с экономией на сервисе. Это привело к накоплению технологических долгов. По словам Полуэктова, положение усугубляет макроэкономическая ситуация, поскольку у многих компаний урезаны бюджеты, из-за чего не хватает средств на плановую модернизацию инфраструктуры.

По мнению господина Полуэктова, риск аварий в ЦОД может привести к серьёзным проблемам, включая остановку конвейеров в промышленности, неработающие кассы и парализованную логистику в ретейле, а также коллапс транзакционных сервисов в финансовом секторе. Он считает, что в ближайшие 2-3 года количество инцидентов будет расти.

Антон Салов добавил, что решить проблему можно путём замены узлов на китайские или российские альтернативы, но более предпочтительным остаётся ремонт, поскольку он не требует больших капитальных вложений. Эксперт считает, что в дальнейшем проблема станет более ощутимой, т.к. увеличилось количество вводимых в работу ЦОД.

Теги: цод, инфраструктура, россия, аварии
