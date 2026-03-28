«На Xbox это было не похоже»: Microsoft пояснила, почему остановила кампанию «Это Xbox»

С приходом Аши Шармы (Asha Sharma) на пост главы Microsoft Gaming производитель практически сразу отказался от сомнительной рекламной кампании «Это Xbox» и пояснил своё решение ресурсу Windows Central.

Некоторые решения Microsoft до сих пор воспринимаются как спорные: помимо нововведений в Windows и понижении приоритета Surface, таким решением была рекламная кампания «Это Xbox». Подразделение Xbox отказалось от выпуска эксклюзивных игр, разработанных собственными студиями: на PlayStation выйдут Fable, Gears of War, Forza и даже Halo — при том, что Sony продолжает делать ставку на эксклюзивный контент и, возможно, удалит игры из Steam. В рамках маркетинговой стратегии «Это Xbox» марка Xbox позиционировалась как присутствующая повсюду — Microsoft даже помогала в продвижении продукции Samsung и LG, на которых появились клиенты для облачных игр. В какой-то момент возникло ощущение, что Microsoft в рамках этой рекламной кампании пыталась отговаривать потребителей от покупки собственной продукции, которую, казалось, должна была продвигать.

Когда пост гендиректора Microsoft Gaming заняла Аша Шарма, рекламная кампания «Это Xbox» была приостановлена, связанные с ней сайты — закрыты, и заинтересованная общественность связала эти события с приходом нового руководства. Предположение подтвердили и в самой Microsoft. «Аша отказалась от „Это Xbox“, потому что на Xbox это было не похоже. Она лично взялась переосмысливать наше представление себя как бренда», — пояснили в компании. С момента своего прихода на новый пост она действительно вдохнула новую жизнь в подразделения Xbox, рассказали сотрудник компании. Госпожа Шарма сократила бюрократию и процедуры утверждения решений, ускорила выпуск обновлений ПО с новыми функциями для приставок и заставила компанию реагировать на отзывы клиентов.

Крупнейшей игровой платформой сегодня становится ПК, и не в последнюю очередь благодаря своей универсальности. Недавно глава Microsoft Gaming анонсировала Xbox Project Helix — игровую систему нового поколения, которая максимально сблизилась с ПК, вплоть до доступа к Steam, Epic Games Store и другим игровым магазинам. Это резко отличается от традиционного образа Xbox, и продвигать такую платформу будет очень непросто. Возможно, здесь пригодятся навыки, которые Аша Шарма приобрела во время работы в Instacart и Facebook✴ Messenger.