Сегодня 29 марта 2026
Apple Mac OS X отметила четвертьвековой юбилей

На этой неделе Apple Mac OS X отметила четвертьвековой юбилей — она официально вышла 24 марта 2001 года, хотя публичная бета-версия появилась ещё за полгода до этого. Платформа имела интерфейс Aqua и основывалась на Unix. К 2026 году она работает уже на третьей архитектуре процессоров и готовится завоевать новую армию поклонников с доступным MacBook Neo.

Источник изображения: apple.com

Появление новой системы было непростым — она сменила Mac OS 9, по сравнению с которой субъективно ощущалась как более грубая и менее комфортная. В последующие несколько лет пользователям Mac OS X приходилось работать не только с нативными приложениями, но и запускать устаревшие через эмулятор Mac OS 9. Популярности новой системы способствовали успешные и яркие iMac G3.

К тому времени Apple уже имела опыт перевода пользователей на новую платформу: с 1984 по 1994–1996 годы использовались чипы Motorola 680X0, а процессоры PowerPC оставались актуальными с 1994 по 2006 годы. Возможно, уже к выходу OS X в Apple предчувствовали и грядущую смену архитектуры процессоров. Переход от PowerPC к Intel оказался проще не только благодаря наработанному опыту, но и тому, что лежащая в основе системы Unix поддерживала многоархитектурность. И транслятор Rosetta PPC-x86 в 2006 году был проще, чем эмулятор 68K, который ещё присутствовал в первых выпусках Mac OS X.

Важнейшими нововведениями Mac OS X стали защищённая память, вытесняющая многозадачность, полноценное ядро и современный графический стек. На сегодня последней версией системы является macOS 26 — Apple изменила номенклатуру около десяти лет назад. Не обошлось в её истории и без провальных моментов. Систему критиковали за запросы на повторную авторизацию разрешений для приложений, а новейший выпуск оказался неудобен из-за ужесточившегося контроля доступа, из-за которого запуск некоторых программ усложнился.

Материалы по теме
Windows сбоит в три раза чаще macOS — по зависаниям разрыв в 7,5 раза
Вышла macOS Tahoe 26.4 с компактной панелью вкладок Safari, лимитами заряда батареи и другими нововведениями
Apple выпустила обновления для старых версий iOS, macOS и iPadOS
Microsoft сделает Windows 11 стабильнее за счёт ужесточения требований к драйверам
Ветеран Microsoft рассказал, как Windows 95 легко и незаметно боролась с нерадивыми разработчиками
Конец эпохи: Xiaomi отправила на пенсию MIUI — оболочку, которая прославила компанию
Теги: apple, macos, операционная система, юбилей
