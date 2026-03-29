ESA запустило на орбиту два спутника Celeste для тестирования новых технологий навигации

Европейское космическое агентство (ESA) объявило об успешном запуске в космос двух первых спутников демонстрационной миссии Celeste, предназначенной для тестирования новых технологий навигации, а также возможностей использования дополнительного слоя на низкой околоземной орбите для повышения устойчивости и надёжности существующих европейских навигационных систем.

Источник изображений: ESA

Запуск ракеты-носителя Electron компании Rocket Lab со спутниками на борту был произведён 28 марта в 10:14 CET (12:14 мск) с пускового комплекса Rocket Lab 1 на полуострове Махия в Новой Зеландии в рамках миссии Daughter Of The Stars. Примерно через час спутники отделились от ракеты-носителя на заданной орбите высотой 510 км.

Два спутника, Celeste IOD-1 и Celeste IOD-2, созданные соответственно консорциумами во главе с GMV (Испания) и Thales Alenia Space (Франция), позволят проверить основные технологии, новые сигналы и возможности обслуживания, а также обеспечат использование необходимых частот в L- и S-диапазонах для оперативной фазы миссии в соответствии с правилами Международного союза электросвязи (ITU). В 2027 предполагается довести миссию до полной конфигурации из 11 космических аппаратов на орбите, что обеспечит широкий спектр возможностей для экспериментов в различных частотных диапазонах, средах использования и приложениях.

«Миссия продемонстрирует, как дополнительный слой на низкой околоземной орбите может улучшить существующие европейские навигационные системы, сделав их более устойчивыми, надёжными и способными предоставлять совершенно новые услуги», — заявил Франсиско-Хавьер Бенедикто Руис (Francisco-Javier Benedicto Ruiz), директор ESA по навигации.

«Благодаря приближению к Земле, Celeste предоставляет возможность получения более надёжных сигналов и использования новых частот», — отметило европейское космическое агентство. Ожидается, что миссия станет орбитальным испытательным стендом для широкого спектра областей применения, таких как расширенные навигационные возможности для автономных транспортных средств, железнодорожного, морского и авиационного транспорта, повышение доступности в городских условиях и отдалённых полярных и арктических регионах, улучшенное позиционирование и обмен сообщениями с экстренными службами во время стихийных бедствий, отслеживание подключённых устройств и приложений Интернета вещей, и даже навигация внутри помещений.

Теги: esa, космос, спутник, навигация
