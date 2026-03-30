PUBG: Blindspot проживёт в раннем доступе Steam меньше двух месяцев — Krafton свернула разработку неудачного ответвления PUBG

Условно-бесплатный тактический PvP-шутер PUBG: Blindspot от Arc Team и PUBG Corporation не выйдет из раннего доступа. Издатель Krafton прояснил судьбу ответвления от королевской битвы PUBG: Battlegrounds.

Напомним, PUBG: Blindspot вышла в раннем доступе Steam менее двух месяцев назад, 5 февраля. С тех пор игра получила ряд обновлений, заслужила «смешанные» отзывы (рейтинг 69 %) и привлекла 3251 человека на пике.

Как стало известно, показанных PUBG: Blindspot результатов оказалось недостаточно, чтобы оправдать дальнейшую разработку. Ранний доступ проекта подойдёт к концу сегодня, 30 марта, в 12:00 по московскому времени.

По словам Arc Team, команда изучала разные варианты развития PUBG: Blindspot, но после «тщательного анализа» пришла к выводу, что «не может поддерживать игру на том уровне, который задумывался на этапе раннего доступа».

«Мы понимаем, что вы рассчитывали на другой результат. PUBG: Blindspot была смелым экспериментом в жанре тактических шутеров с видом сверху. <...> Мы благодарны всем, кто поверил в игру и поддерживал её», — подчеркнули в Arc Team.

Сражения в PUBG: Blindspot проходят с видом сверху: атакующие должны взломать спрятанный в здании Крипт, а обороняющиеся — не допустить этого. Опробовавшие игру называли её смесью Rainbow Six Siege и Counter-Strike 2.

Обещали напряжённые перестрелки с претензией на реализм, знакомое игрокам PUBG: Battleground и новое оружие, уникальных агентов со своими гаджетами, регулярные обновления и поддержку русского языка.