3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Google выпустила семейство открытых моде...
Google выпустила семейство открытых моделей Gemma 4 с поддержкой 140 языков и лицензией Apache 2.0

Компания Google представила четыре открытые модели Gemma 4, созданные на основе технологий модели Gemini 3, выпущенной в конце прошлого года. Модели различаются количеством параметров. Для устройств с ограниченными ресурсами, включая смартфоны, предназначен ИИ на 2 миллиарда и 4 миллиарда параметров под названием Effective. Более мощные системы получат 26 миллиардов параметров для Mixture of Experts и 31 миллиард параметров для Dense.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

Google утверждает, что компании удалось создать системы с «беспрецедентным уровнем интеллекта на параметр». В подтверждение этого заявления Google приводит результаты тестирования: 31-миллиардная и 26-миллиардная версии Gemma 4 заняли третье и шестое места соответственно в рейтинге Arena AI в текстовом выводе. При этом они обошли модели, которые в 20 раз превосходят их по размеру, отмечает Engadget.

Все модели семейства Gemma 4 способны обрабатывать видео и изображения. Две младшие модели также могут обрабатывать аудио данные и понимать речь. Отдельно Google сообщает, что семейство Gemma 4 способно генерировать код в автономном режиме, что позволяет использовать их для вайб-кодинга без подключения к интернету. Кроме того, эти модели обучены и поддерживают более 140 языков.

Gemma 4 выпущены под лицензией Apache 2.0, которая позволяет свободно использовать, изменять, распространять и продавать любое ПО, созданное при помощи этих систем. Предыдущие версии Gemma компания сделала доступными через собственную лицензию Gemma. Но текущая разработка предоставляет пользователям большую свободу модификации под свои нужды.

«Эта лицензия с открытым исходным кодом обеспечивает основу для полной гибкости разработчиков и цифрового суверенитета, предоставляя вам полный контроль над вашими данными, инфраструктурой и моделями, — заявили в Google. Она позволяет свободно создавать и безопасно развёртывать приложения в любой среде, локальной или облачной». Опробовать модели можно через платформы Hugging Face, Kaggle и Ollama.

Теги: google, gemma 4, ии, ии-модель
google, gemma 4, ии, ии-модель
