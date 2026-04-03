«Словно снова впервые играю в Mass Effect»: новый геймплейный тизер ролевого боевика Exodus от ветеранов BioWare заворожил фанатов

Основанная ветеранами BioWare студия Archetype Entertainment в преддверии полноценного показа своего научно-фантастического ролевого экшена Exodus в духе Mass Effect продолжает дразнить фанатов геймплейными отрывками.

Напомним, в Exodus люди покинули Землю и борются за выживание в скоплении Центавра против могущественных Небожителей. Спасти человечество должен Джун Аслан — Странник, в котором смешались ДНК человека и Небожителя.

События нового фрагмента игрового процесса Exodus разворачиваются на застывшей во времени тысячи лет назад планете — одной из многих, что пользователям предстоит исследовать в поисках реликтов Небожителей.

В 32-секундном ролике Джун Аслан в сопровождении двух союзников — облачённых в боевые костюмы осьминога Солта и наёмника Элизы — выходит на раскинувшуюся перед ним обширную инопланетную панораму.

«Архитектура несомненно инопланетная. Строилась явно без учёта человеческих потребностей. Размах огромен. Окружение на удивление причудливо и наталкивает на вопрос: что может скрывать такое место?» — интригуют разработчики.

Пользователи в комментариях остались заворожены инопланетными пейзажами, навевающими воспоминания об исследовании Новерии в Mass Effect. «Словно снова впервые играю в Mass Effect», — поделился nilocblue.

Exodus выйдет в начале 2027 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Обещают грандиозную космическую оперу, захватывающие дух планеты, колоритных союзников, ожесточённые битвы и расширенный показ геймплея летом.