Сегодня 06 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос Китайский аналог многоразовой ракеты Spa...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китайский аналог многоразовой ракеты SpaceX Falcon 9 взорвался в воздухе — он работал на керосине из угля

Сегодня в 12:17 по пекинскому времени (07:17 мск) с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби стартовала экспериментальная ракета Tianlong-3 китайской компании Space Pioneer. Это близкий аналог многоразовой ракеты SpaceX Falcon 9 Илона Маска. Возникшая в ходе полёта аномалия завершилась провалом миссии. Интересная особенность ракеты кроется в её топливе, которое производится из обычного каменного угля.

Запуск ракеты Tianlong-3 должен был состояться в декабре 2025 года, но он был отменён. Тогда в течение недели одна за другой взорвались возвращаемые ступени двух других китайских многоразовых ракет: Zhuque-3 («Чжуцюэ-3») частной компании LandSpace и «Чанчжэн-12А» государственной национальной космической корпорации Китая. Не исключено, что по этой причине ещё не испытанную ракету Tianlong-3 решили не запускать — три провала подряд, это было бы слишком. Похоже, решили не зря.

Ракета Tianlong-3 — это многоразовая ракета высотой 72 метра и диаметром 3,8 метра, способная выводить на низкую околоземную орбиту до 22 тонн полезной нагрузки (в том числе сразу 36 интернет-спутников). Основная цель запуска — создать систему быстрого развёртывания китайских спутниковых мега-группировок, таких как Qianfan, которые должны составить конкуренцию американской сети спутников Starlink Илона Маска.

Запуск, как отмечено выше, прошёл неудачно: во время полёта произошла аномалия, из-за которой миссия завершилась провалом. Точная причина пока не раскрыта и находится в стадии расследования. Компания Space Pioneer уже опубликовала извинения перед партнёрами и заявила, что вместе с экспертами и технической командой работает над устранением неисправностей для обеспечения успеха следующих миссий.

Отсутствие у Китая достаточных запасов нефти и обильные залежи определённых марок угля заставили разработчиков ракетных двигателей пойти на необычные меры. В качестве топлива для ракеты Tianlong-3 используется не обычный авиационный керосин из нефти, а керосин, добытый при переработке угля. Ракета Tianlong-3 ещё не летала в космос. Предыдущая попытка запуска в июне 2024 года сорвалась — ракета неожиданно для всех во время статических испытаний двигателей оторвалась от привязи и улетела к ближайшим горам, где разбилась. Сегодняшний запуск должен был стать первым испытанием ракеты полётом в космос.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Теги: многоразовые ракеты, китайские ученые, запуск ракеты, аномалия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
