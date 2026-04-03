Спрос на аренду устаревающих ускорителей Nvidia H100 не падает, а цены и вовсе подскочили на 40 % за полгода

Данные исследования SemiAnalysis позволяют предположить, что в условиях бума ИИ не все рыночные тенденции являются предсказуемыми. Ранее считалось, что после выхода в оборот новейших ускорителей вычислений Nvidia с архитектурой Blackwell спрос на их предшественников снизится, а вместе с этим упадут и цены, однако реальность оказалась иной.

Как отмечает источник, расценки на аренду облачных вычислительных мощностей на базе ускорителей Nvidia H100 с архитектурой Hopper в период с октября прошлого года по март нынешнего увеличились с $1,7 до $2,35 в час. Более того, свободных мощностей для аренды в этом сегменте рынка нет, а действующие контракты арендаторы стараются всеми правдами и неправдами продлить, даже если им приходится переплачивать за такую возможность. Клиенты облачных провайдеров готовы арендовать H100 ещё на четыре года, причём дефицит предложений есть и в сегменте крупных вычислительных кластеров этого поколения. По мере появления более современных инстансов предложение на рынке по устаревающим не увеличивается.

При этом ускорителей Blackwell на рынке аренды облачных мощностей пока не так много, основная их часть будет введена в строй не ранее середины текущего года, а спрос на вычислительные мощности продолжает серьёзно превышать предложение. Ожидания, согласно которым спрос на аренду ускорителей H100 начнёт падать с конца прошлого года, не оправдались. Провайдеры, работающие с краткосрочными контрактами на аренду ускорителей, в таких условиях могут неплохо заработать, поскольку цены выросли, а спрос остаётся высоким.