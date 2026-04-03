«Яндекс» готовит массовый запуск роботакси и беспилотных автомобилей к 2028 году

Компания «Яндекс» намерена приступить к коммерциализации роботизированных автомобилей в 2028 году, как в сфере такси, так и в частном секторе, сообщили «Ведомости» со ссылкой на заявление советника гендиректора «Яндекса» Тиграна Худавердяна на Международном транспортно-логистическом форуме.

Источник изображения: «Яндекс»

«Мы оцениваем, что 2028 год — это уже будет год, когда мы начнем коммерциализировать роботакси. Мы думаем, что будет два внедрения в автомобилях. Первое — это рынок такси. Но, что самое интересное, сейчас есть прогнозы, что и частный сектор тоже будет покупать беспилотные автомобили для себя», — сообщил Худавердян.

Он отметил, что если сейчас купить автомобиль и иметь персонального водителя — это, скорее, роскошь, то в «новом беспилотном будущем» появится возможность приобретать транспортные средства с персональным водителем в виде искусственного интеллекта. И эта услуга будет более демократичной, чем сейчас. Также Худавердян предположил, что рынок B2C будет даже больше, чем рынок такси.

В этом году «Яндекс» планирует выпустить на дороги 200 полностью роботизированных автомобилей. И, хотя по действующим сейчас нормам в робомобиле должен находиться пилот-испытатель, компания рассчитывает в этом году в 10–20 автомобилях пересадить пилота на пассажирское сиденье (справа, с красной кнопкой), предоставив управление ИИ.

Худавердян подчеркнул, что разрабатываемая «Яндексом» технология должна обеспечивать полноценное управление автомобилем в реальной среде с другими участниками движения, а не в искусственных локациях.

яндекс, автономный транспорт, россия
