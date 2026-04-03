Сегодня 06 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Издатель GTA VI неожиданно уволил главу ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Издатель GTA VI неожиданно уволил главу ИИ-отдела и его команду

Руководитель отдела искусственного интеллекта в американском издательстве Take-Two Interactive Люк Дикен (Luke Dicken) сообщил о том, что вместе со своей командой неожиданно лишился работы.

Источник изображений: Rockstar Games

Напомним, только в начале февраля гендиректор Штраус Зельник (Strauss Zelnick) говорил, что Take-Two активно внедряет генеративный ИИ в рабочие процессы, однако с Дикеном и командой компании оказалось не по пути.

По словам Дикена, который возглавил ИИ-отдел Take-Two в начале 2025 года (предыдущие 10 лет проработал в Zynga), он с коллективом семь лет развивал прогрессивные технологии для поддержки производства игр.

«Генеративный ИИ не имеет никакого отношения» к тому, что Rockstar делает с GTA VI

«Эти ребята знают, как объединить инновации, нестандартные подходы к решению проблем и глубокие знания в области дизайна для создания систем, которые расширяют возможности людей на всех этапах разработки», — подчеркнул Дикен.

По всей видимости, костяк ИИ-отдела Take-Two был сформирован на базе уже существовавшего аналогичного подразделения компании Zynga, которую Take-Two приобрела в 2022 году за $12,7 млрд.

Take-Two отказалась от комментария по поводу увольнения Дикена и его коллег

Судя по всему, отказываться от применения ИИ в разработке игр Take-Two не собирается. Ранее сообщалось, что компания уже наблюдает, как «инструменты генеративного ИИ позволяют экономить средства и время».

Принадлежащая Take-Two студия Rockstar Games сейчас готовит к релизу горячо ожидаемый криминальный боевик GTA VI. По мнению Зельника, генеративный ИИ никогда не создаст собственную GTA VI, потому что «смотрит в прошлое».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: take-two interactive, искусственный интеллект, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
