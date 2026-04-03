Издатель GTA VI неожиданно уволил главу ИИ-отдела и его команду

Руководитель отдела искусственного интеллекта в американском издательстве Take-Two Interactive Люк Дикен (Luke Dicken) сообщил о том, что вместе со своей командой неожиданно лишился работы.

Напомним, только в начале февраля гендиректор Штраус Зельник (Strauss Zelnick) говорил, что Take-Two активно внедряет генеративный ИИ в рабочие процессы, однако с Дикеном и командой компании оказалось не по пути.

По словам Дикена, который возглавил ИИ-отдел Take-Two в начале 2025 года (предыдущие 10 лет проработал в Zynga), он с коллективом семь лет развивал прогрессивные технологии для поддержки производства игр.

«Эти ребята знают, как объединить инновации, нестандартные подходы к решению проблем и глубокие знания в области дизайна для создания систем, которые расширяют возможности людей на всех этапах разработки», — подчеркнул Дикен.

По всей видимости, костяк ИИ-отдела Take-Two был сформирован на базе уже существовавшего аналогичного подразделения компании Zynga, которую Take-Two приобрела в 2022 году за $12,7 млрд.

Судя по всему, отказываться от применения ИИ в разработке игр Take-Two не собирается. Ранее сообщалось, что компания уже наблюдает, как «инструменты генеративного ИИ позволяют экономить средства и время».

Принадлежащая Take-Two студия Rockstar Games сейчас готовит к релизу горячо ожидаемый криминальный боевик GTA VI. По мнению Зельника, генеративный ИИ никогда не создаст собственную GTA VI, потому что «смотрит в прошлое».