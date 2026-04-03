Сооснователь Supermicro не признал вину в контрабанде чипов Nvidia в Китай и вышел под залог

В конце марта компания Supermicro оказалась вовлечена в скандал с нелегальными поставками серверных систем на базе ускорителей Nvidia в Китай, и её сооснователя И Шянь Лио (Yi-Shyan Liaw) не только обвинили в участии в незаконной деятельности, но и взяли под арест. По итогам судебного заседания в минувшую среду свою вину он не признал, но был выпущен на свободу под залог в $5 млн.

Об этом на уходящей неделе сообщило агентство Bloomberg. Напомним, сооснователь Supermicro обвиняется в участии в нелегальной схеме переправки из США в Китай серверного оборудования, содержащего те ускорители вычислений Nvidia, которые запрещено отправлять по этому маршруту. Следствие установило, что подозреваемые использовали для «заметания следов» подставные компании в Юго-Восточной Азии, подмену документов и маркировки поставляемой продукции. Одновременно по этому делу в США обвиняются торговый представитель Supermicro на Тайване Руэй Цань Чан (Ruei-Tsan Chang) и сотрудник подрядной организации Тин Вэй Сунь (Ting-Wei Sun), роль которого, по версии следствия, сводилась к сокрытию улик.

Сунь также не признал себя виновным на слушании перед федеральным судьей Эдгардо Рамосом (Edgardo Ramos). Законный представитель последнего заявил, что работает над освобождением своего клиента под залог. Сооснователь Supermicro был освобождён под залог в сумме $5 млн, а Чан вообще остаётся в розыске, поскольку не был задержан до заседания суда.

При этом нельзя сказать, что все эти события прошли бесследно для самой компании Supermicro. Она не только потеряла в капитализации более $6 млрд, но и была вынуждена исключить И Шянь Лио из состава совета директоров. Непосредственно компания Supermicro не обвиняется американскими органами правосудия в какой-либо незаконной деятельности. Впрочем, акционеры уже успели подать против неё иск, обвинив в сокрытии информации о зависимости бизнеса от поставок ускорителей в Китай. Следующее заседание суда по этому делу намечено на 2 ноября текущего года.

Теги: supermicro, китай, контрабанда, судебное разбирательство, суд
