Земля в иллюминаторе видна: командир лунной миссии Artemis II прислал захватывающие фотографии нашей планеты

Несколько часов назад космический корабль Orion с экипажем успешно выполнил манёвр перехода на транслунную траекторию, набрав скорость, необходимую для отрыва от земного тяготения и начала полёта к естественному спутнику Земли. Астронавты NASA в прямом эфире освещают ход миссии. Командир Artemis II Рид Уайзман (Reid Wiseman) поделился захватывающими фотографиями Земли, сделанными из иллюминатора космического корабля Orion.

Источник изображений: NASA

«Остановитесь на мгновение вместе с экипажем Artemis II, когда они смотрят на нашу родную планету, видимую через иллюминатор Orion. Это мы, вместе, смотрим на астронавтов, отправляющихся на Луну ради всего человечества», — написал представитель NASA.

Этот снимок Земли из иллюминатора космического корабля Orion был сделан 2 апреля 2026 года после завершения манёвра по выходу на транслунную траекторию. На фотографии Земля едва видна через иллюминатор космического корабля, что является ярким напоминанием о том, как далеко Artemis II удаляется от нашей планеты.

В ходе десятидневного облёта Луны экипаж протестирует все критически важные системы корабля в условиях глубокого космоса: защиту от радиации, тепловой щит, системы навигации и жизнеобеспечения. Фактически это ключевая репетиция перед пилотируемой миссией Artemis IV с высадкой на поверхность спутника, запланированной на 2028 год.

Теги: artemis 2, nasa, фотографии, земля
