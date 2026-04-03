Креативный директор Naughty Dog заинтриговал фанатов фотографией из командировки — на снимке углядели тизер Uncharted 5

Вышедшие в 2016 и 2017 годах Uncharted 4: A Thief's End и Uncharted: The Lost Legacy, казалось бы, завершили историю Нейтана Дрейка, однако фанаты уверены, что искателя приключений ждут новые свершения.

На днях поклонники Naughty Dog обратили внимание на шестинедельной давности публикацию режиссёра Uncharted: The Lost Legacy Шона Эскейга (Shaun Escayg), которая якобы скрывает тизер Uncharted 5.

В середине февраля Эскейг поделился с сообществом своих соцсетей фотографией (см. в полном размере) из рабочей командировки, в которой занят «исследованием» — вероятно, реальных локаций для проработки антуража будущей игры.

Как быстро выяснили неравнодушные пользователи, снимок запечатлён (см. точное расположение) в Порт-оф-Спейн — столице островного государства Тринидад и Тобаго — и демонстрирует вид на город с вершины форта Джордж.

Если Эскейг действительно занимается локационной разведкой для будущего проекта, то, решили фанаты, тропический антураж как нельзя лучше подходит для потенциальной новой Uncharted.

После возвращения в Naughty Dog Эскейг числится креативным директором. По слухам, именно он возглавляет разработку второй одиночной игры, которую делает студия параллельно с Intergalactic: The Heretic Prophet.

В то же время президент Naughty Dog и творческий руководитель Intergalactic: The Heretic Prophet Нил Дракманн (Neil Druckmann) недавно намекнул на возможное продолжение франшизы The Last of Us.