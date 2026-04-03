Креативный директор Naughty Dog заинтриговал фанатов фотографией из командировки — на снимке углядели тизер Uncharted 5

Вышедшие в 2016 и 2017 годах Uncharted 4: A Thief's End и Uncharted: The Lost Legacy, казалось бы, завершили историю Нейтана Дрейка, однако фанаты уверены, что искателя приключений ждут новые свершения.

Источник изображения: Steam (Dol)

На днях поклонники Naughty Dog обратили внимание на шестинедельной давности публикацию режиссёра Uncharted: The Lost Legacy Шона Эскейга (Shaun Escayg), которая якобы скрывает тизер Uncharted 5.

В середине февраля Эскейг поделился с сообществом своих соцсетей фотографией (см. в полном размере) из рабочей командировки, в которой занят «исследованием» — вероятно, реальных локаций для проработки антуража будущей игры.

Источник изображения: Shaun Escayg

Как быстро выяснили неравнодушные пользователи, снимок запечатлён (см. точное расположение) в Порт-оф-Спейн — столице островного государства Тринидад и Тобаго — и демонстрирует вид на город с вершины форта Джордж.

Если Эскейг действительно занимается локационной разведкой для будущего проекта, то, решили фанаты, тропический антураж как нельзя лучше подходит для потенциальной новой Uncharted.

Источник изображения: Steam

После возвращения в Naughty Dog Эскейг числится креативным директором. По слухам, именно он возглавляет разработку второй одиночной игры, которую делает студия параллельно с Intergalactic: The Heretic Prophet.

В то же время президент Naughty Dog и творческий руководитель Intergalactic: The Heretic Prophet Нил Дракманн (Neil Druckmann) недавно намекнул на возможное продолжение франшизы The Last of Us.

Материалы по теме
Отменённая The Last of Us Online была почти готова — ведущего разработчика «убивает, что люди не смогут поиграть в неё»
Глава Naughty Dog дал фанатам новую надежду на The Last of Us Part III
Спидраннер наткнулся в Uncharted: Drake's Fortune на секрет, который скрывался от игроков почти 20 лет
Комедийная ретрофутуристическая игра Breathedge 2 пережила тотальную переработку геймплея и взяла курс на ранний доступ Steam
State of Decay 3 восстала из мёртвых и спустя шесть лет после анонса готовится к публичной «альфе»
Фэнтезийная ролевая игра Songs of Glimmerwick отправит в мир, где магия рождается из музыки — новый трейлер, релиз в 2026 году и демо на подходе
Теги: uncharted, naughty dog, sony interactive entertainment, приключенческий экшен
В следующем году натриевые аккумуляторы начнут активнее применяться в автомобильной промышленности
Видеокарты Nvidia с GDDR6-памятью оказались уязвимы перед атакой GPUBreach, и защиты от неё, кажется, нет
В Google Chrome появится функция, которая ускорит загрузку сайтов и сэкономит сетевой трафик
NASA впервые разрешило астронавтам взять на борт iPhone в рамках лунной миссии Artemis II
Владельцы компьютеров Mac с чипами M-серии смогут использовать внешние видеокарты AMD и Nvidia
В Европе создали Euro-Office — пакет офисных приложений на базе кода OnlyOffice 7 ч.
Netflix научил собственную ИИ-модель без следов удалять объекты из видео и правдоподобно перестраивать сцену 11 ч.
Microsoft инвестирует в развитие ИИ-инфраструктуры Японии $10 млрд 17 ч.
LinkedIn скрытно собирает данные о ПО, установленном на компьютерах пользователей соцсети 17 ч.
Новая статья: Grime 2 — истязание на любителя. Рецензия 05-04 00:05
Новая статья: Gamesblender № 770: релиз DLSS 4.5, Синдзи Миками и авторы Stellar Blade, почти конец Eidos Montreal 04-04 23:32
Энтузиаст установил Windows 3.1x на компьютер 2025 года — и она заработала c Ryzen 9 9900X и RTX 5060 Ti 04-04 18:58
Microsoft принудительно обновит до Windows 11 25H2 компьютеры с более старыми версиями ОС 04-04 15:10
В руководстве OpenAI провели очередные кадровые перестановки — частично вынужденные 04-04 14:05
Nvidia показала нейронное сжатие текстур: потребление видеопамяти упало почти в 7 раз 04-04 14:04
Выручка Foxconn в первом квартале выросла на 29,7 % благодаря буму ИИ 34 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 16 Pro: поменьше амбиций, чем у «плюса», но хитовый потенциал выше 4 ч.
Разработчик ИИ-чипов Hailo хочет побыстрее выйти на биржу, чтобы поправить пошатнувшееся финансовое положение 4 ч.
Meta без лишнего шума собирает команду разработчиков аппаратных продуктов на базе ИИ 5 ч.
Новая статья: Компьютер месяца — апрель 2026 года 6 ч.
Fujitsu планирует выпуск 1,4-нм NPU для ИИ-систем 16 ч.
Американские ИИ-компании не смогут запустить в этом году более 30 % дата-центров из-за дефицита электроэнергии 22 ч.
В условиях дефицита памяти портативная игровая консоль Lenovo Legion Go 2 подорожала до полутора раз 22 ч.
В Китае введут строгий стандарт безопасности для пауэрбанков 23 ч.
Сразу после старта лунной миссии Трамп предложил сократить бюджет NASA на 23 % 24 ч.