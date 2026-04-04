Тестовый полёт космического корабля SpaceX Starship V3 в очередной раз перенесён на месяц

В первой половине марта основатель аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск (Elon Musk) сообщил, что первый тестовый полёт новой версии космического аппарата Starship перенесён на начало апреля, хотя изначально он должен был состояться 9 марта. Теперь сроки сдвигаются ещё на месяц или даже полтора, как следует из новых заявлений миллиардера.

Вчера он признался со страниц своей социальной сети X, что тестовый полёт новейшей версии Starship смещается на срок от четырёх до шести недель — до первой половины мая. Принято считать, что SpaceX продолжает дорабатывать этот космический корабль, чтобы обеспечить не только предельно высокую грузоподъёмность для реализации лунных миссий, но и адекватную надёжность с учётом многоразового использования.

Прежний тестовый полёт Starship, который был одиннадцатым по счёту в течение жизненного цикла разработки, состоялся 11 октября прошлого года, но в нём участвовал корабль второго поколения. Если учесть, что недавно компания SpaceX подала заявку на IPO, то неудачи в аэрокосмической сфере ей с точки зрения защиты репутации точно не нужны. В середине 2027 года должна состояться миссия Artemis 3, которая предусматривает стыковку корабля Orion с посадочным модулем на околоземной орбите. Последний должна будет предоставить либо SpaceX, либо конкурирующая Blue Origin Джеффа Безоса (Jeff Bezos), поэтому успех разработки третьей версии Starship важен для Илона Маска с точки зрения реализации личных амбиций.