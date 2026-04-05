Сразу после старта лунной миссии Трамп предложил сократить бюджет NASA на 23 %

Как отмечает Ars Technica, знаменательное для американской космонавтики событие не помешало президенту Дональду Трампу (Donald Trump) в пятницу направить на обсуждение проект национального бюджета, который предусматривает сокращение финансирования NASA на 23 %. В случае утверждения бюджет будет действовать с 1 октября текущего года.

Источник изображения: NASA

В обсуждении проекта бюджета будут принимать участие обе палаты американского парламента, они имеют право вносить свои поправки, а итоговый вариант документа должен будет к указанному сроку подписать президент США. В прошлом году Белый дом уже запрашивал аналогичное сокращение бюджета для нужд национального аэрокосмического агентства. Под влиянием Конгресса, в котором доминировали республиканцы, предложение по сокращению финансирования NASA было отклонено, и агентство получило в текущем году примерно столько же средств, как и в последний год нахождения у власти Байдена.

В этом году администрация Трампа настаивает на сокращении финансирования «лишних и чрезмерно дорогих видов активности». Предлагается сконцентрироваться на отправке людей на Луну до завершения текущего президентского срока Трампа, а затем приступить к строительству лунной базы. В проекте бюджета США на следующий фискальный год на нужды NASA предлагается выделить $18,8 млрд, что на $5,6 млрд меньше, чем в текущем году. Главе ведомства Джареду Айзекману (Jared Isaacman) предстоит нелёгкая задача попытаться оправдать данные действия Трампа в условиях, когда NASA ставит перед собой всё более амбициозные цели по освоению дальнего космоса.

Программа Artemis в следующем году получить на свою реализацию $8,5 млрд. Эти средства будут направлены на создание спускаемых аппаратов, скафандров, лунных роверов и обитаемых лунных модулей для будущей базы, не говоря уже о средствах доставки людей и грузов на Луну и обратно. Разработка роботизированных спускаемых аппаратов для освоения Луны будет ускорена, но все эти изменения негативно скажутся на прочих программах NASA.

Почти в два раза будет сокращено финансирование научных программ ведомства, сразу на $3,4 млрд. Более 40 второстепенных миссий будут отменены. Впрочем, программа отправки образцов марсианской породы на Землю была свёрнута ещё в прошлом году, поэтому она сильнее пострадать уже не сможет. Правительство даже запросило у Конгресса сокращение финансирования научных программ NASA на текущий год, но получило отказ.

В проекте бюджета правительство США призывает к созданию более дешёвых альтернатив ракетам SLS и космическому кораблю Orion, поскольку это позволит реализовать лунные программы с меньшими затратами. Данную идею нельзя назвать новой, поскольку власти США и ранее планировали отказаться от применения SLS в пользу SpaceX Starship или New Glenn компании Blue Origin. Тем не менее, возможность использования их для отправки людей на Луну появится лишь через несколько лет. Средства на реализацию этого перехода NASA начнёт получать уже в следующем фискальном году.

Появились и новые проекты, финансирование которых NASA сможет начать в новом году. Речь идёт об инициативе по производству и хранению ракетного топлива на поверхности Луны. В целом же управление технологических разработок NASA в следующем году получит на $297 млн меньше, чем в этом, если проект бюджета будет утверждён без изменений. Расходы на МКС предлагается сократить на $1,1 млрд, хотя от планов свести её с орбиты к 2030 году американская сторона не отказывается. Некоторые сенаторы предлагают продлить срок службы МКС до 2032 года. Небольшие суммы с 2027 фискального года предлагается выделять на поддержку коммерческих компаний, готовых построить собственные орбитальные станции. Проект бюджета также продолжает линию Трампа по прекращению финансирования образовательных программ NASA.

Материалы по теме
На летящем к Луне корабле Orion снова сломался туалет
Корабль Orion миссии Artemis II преодолел больше половины пути к Луне
Тестовый полёт космического корабля SpaceX Starship V3 в очередной раз перенесён на месяц
Корабль Orion с экипажем миссии Artemis II покинул орбиту Земли — встреча с Луной в понедельник
Спутниковое телевидение после аварии вернули в Сибирь, но отключили на Дальнем Востоке
Удачно прилунившийся модуль Firefly Aerospace Blue Ghost рассказал о Луне нечто неожиданное
Теги: космос, nasa, бюджет, дональд трамп, сша
В следующем году натриевые аккумуляторы начнут активнее применяться в автомобильной промышленности
Видеокарты Nvidia с GDDR6-памятью оказались уязвимы перед атакой GPUBreach, и защиты от неё, кажется, нет
В Google Chrome появится функция, которая ускорит загрузку сайтов и сэкономит сетевой трафик
NASA впервые разрешило астронавтам взять на борт iPhone в рамках лунной миссии Artemis II
Meta без лишнего шума собирает команду разработчиков аппаратных продуктов на базе ИИ
В Европе создали Euro-Office — пакет офисных приложений на базе кода OnlyOffice 7 ч.
Netflix научил собственную ИИ-модель без следов удалять объекты из видео и правдоподобно перестраивать сцену 11 ч.
Microsoft инвестирует в развитие ИИ-инфраструктуры Японии $10 млрд 17 ч.
LinkedIn скрытно собирает данные о ПО, установленном на компьютерах пользователей соцсети 18 ч.
Новая статья: Grime 2 — истязание на любителя. Рецензия 05-04 00:05
Новая статья: Gamesblender № 770: релиз DLSS 4.5, Синдзи Миками и авторы Stellar Blade, почти конец Eidos Montreal 04-04 23:32
Энтузиаст установил Windows 3.1x на компьютер 2025 года — и она заработала c Ryzen 9 9900X и RTX 5060 Ti 04-04 18:58
Microsoft принудительно обновит до Windows 11 25H2 компьютеры с более старыми версиями ОС 04-04 15:10
В руководстве OpenAI провели очередные кадровые перестановки — частично вынужденные 04-04 14:05
Nvidia показала нейронное сжатие текстур: потребление видеопамяти упало почти в 7 раз 04-04 14:04
Выручка Foxconn в первом квартале выросла на 29,7 % благодаря буму ИИ 46 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 16 Pro: поменьше амбиций, чем у «плюса», но хитовый потенциал выше 4 ч.
Разработчик ИИ-чипов Hailo хочет побыстрее выйти на биржу, чтобы поправить пошатнувшееся финансовое положение 4 ч.
Новая статья: Компьютер месяца — апрель 2026 года 6 ч.
Fujitsu планирует выпуск 1,4-нм NPU для ИИ-систем 17 ч.
Владельцы компьютеров Mac с чипами M-серии смогут использовать внешние видеокарты AMD и Nvidia 18 ч.
Американские ИИ-компании не смогут запустить в этом году более 30 % дата-центров из-за дефицита электроэнергии 22 ч.
В условиях дефицита памяти портативная игровая консоль Lenovo Legion Go 2 подорожала до полутора раз 22 ч.
В Китае введут строгий стандарт безопасности для пауэрбанков 23 ч.
Сразу после старта лунной миссии Трамп предложил сократить бюджет NASA на 23 % 24 ч.