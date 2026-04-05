Сразу после старта лунной миссии Трамп предложил сократить бюджет NASA на 23 %

Как отмечает Ars Technica, знаменательное для американской космонавтики событие не помешало президенту Дональду Трампу (Donald Trump) в пятницу направить на обсуждение проект национального бюджета, который предусматривает сокращение финансирования NASA на 23 %. В случае утверждения бюджет будет действовать с 1 октября текущего года.

В обсуждении проекта бюджета будут принимать участие обе палаты американского парламента, они имеют право вносить свои поправки, а итоговый вариант документа должен будет к указанному сроку подписать президент США. В прошлом году Белый дом уже запрашивал аналогичное сокращение бюджета для нужд национального аэрокосмического агентства. Под влиянием Конгресса, в котором доминировали республиканцы, предложение по сокращению финансирования NASA было отклонено, и агентство получило в текущем году примерно столько же средств, как и в последний год нахождения у власти Байдена.

В этом году администрация Трампа настаивает на сокращении финансирования «лишних и чрезмерно дорогих видов активности». Предлагается сконцентрироваться на отправке людей на Луну до завершения текущего президентского срока Трампа, а затем приступить к строительству лунной базы. В проекте бюджета США на следующий фискальный год на нужды NASA предлагается выделить $18,8 млрд, что на $5,6 млрд меньше, чем в текущем году. Главе ведомства Джареду Айзекману (Jared Isaacman) предстоит нелёгкая задача попытаться оправдать данные действия Трампа в условиях, когда NASA ставит перед собой всё более амбициозные цели по освоению дальнего космоса.

Программа Artemis в следующем году получить на свою реализацию $8,5 млрд. Эти средства будут направлены на создание спускаемых аппаратов, скафандров, лунных роверов и обитаемых лунных модулей для будущей базы, не говоря уже о средствах доставки людей и грузов на Луну и обратно. Разработка роботизированных спускаемых аппаратов для освоения Луны будет ускорена, но все эти изменения негативно скажутся на прочих программах NASA.

Почти в два раза будет сокращено финансирование научных программ ведомства, сразу на $3,4 млрд. Более 40 второстепенных миссий будут отменены. Впрочем, программа отправки образцов марсианской породы на Землю была свёрнута ещё в прошлом году, поэтому она сильнее пострадать уже не сможет. Правительство даже запросило у Конгресса сокращение финансирования научных программ NASA на текущий год, но получило отказ.

В проекте бюджета правительство США призывает к созданию более дешёвых альтернатив ракетам SLS и космическому кораблю Orion, поскольку это позволит реализовать лунные программы с меньшими затратами. Данную идею нельзя назвать новой, поскольку власти США и ранее планировали отказаться от применения SLS в пользу SpaceX Starship или New Glenn компании Blue Origin. Тем не менее, возможность использования их для отправки людей на Луну появится лишь через несколько лет. Средства на реализацию этого перехода NASA начнёт получать уже в следующем фискальном году.

Появились и новые проекты, финансирование которых NASA сможет начать в новом году. Речь идёт об инициативе по производству и хранению ракетного топлива на поверхности Луны. В целом же управление технологических разработок NASA в следующем году получит на $297 млн меньше, чем в этом, если проект бюджета будет утверждён без изменений. Расходы на МКС предлагается сократить на $1,1 млрд, хотя от планов свести её с орбиты к 2030 году американская сторона не отказывается. Некоторые сенаторы предлагают продлить срок службы МКС до 2032 года. Небольшие суммы с 2027 фискального года предлагается выделять на поддержку коммерческих компаний, готовых построить собственные орбитальные станции. Проект бюджета также продолжает линию Трампа по прекращению финансирования образовательных программ NASA.