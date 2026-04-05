В Китае введут строгий стандарт безопасности для пауэрбанков

В Китае впервые представлен национальный обязательный стандарт безопасности для портативных пауэрбанков. Документ под названием «Технические требования безопасности для переносных аккумуляторов» разработан при участии 30 ведущих IT-компаний. Новые правила ужесточают требования к термостойкости, механической прочности и утилизации элементов питания.

По сообщению Huawei Central, разработкой стандарта занимались совместно Китайский институт стандартизации электронных технологий и крупнейшие игроки рынка, включая Huawei, Xiaomi, Oppo, Lenovo, CATL, а также Anker и Ugreen. Согласно принятому регламенту, выпуск пауэрбанков, не соответствующих новым строгим критериям, будет полностью прекращён. При этом аналитики прогнозируют, что внедрение столь сложных производственных норм приведёт к удорожанию легальной продукции до 30 %. Тем не менее, участники рынка уверены, что повышение стоимости полностью оправдано новой гарантией сохранности гаджетов и здоровья потребителей.

Теперь каждый портативный аккумулятор должен пройти тест на прокалывание стальной иглой диаметром 4 миллиметра. Игла вводится в центр полностью заряженной батареи со скоростью около 20 ± 1 мм/с и остаётся внутри на 5 минут — батарея не должна загореться или дать течь.

Дополнительно ужесточены требования к экстремальной температуре и перепадам напряжения. Аккумулятор обязан выдержать нагрев до 135 градусов Цельсия в течение часа, а напряжение при испытании на перезаряд будет повышено до 1,4 номинального значения. Также в протокол технического контроля добавили механические краш-тесты на падение, сдавливание и ударопрочность.

Новые правила также категорически запрещают использовать при сборке восстановленные или бывшие в употреблении элементы питания. Кроме того, введены строгие химические ограничения: содержание воды в электролите снижено до 20 PPM, а уровень фтороводорода не должен превышать 100 PPM. Изменились и требования к маркировке выпускаемой продукции. Заводы-изготовители обязаны указывать на корпусе безопасный срок службы устройства, данные OEM-производителя и точный состав материалов батареи.

После того, как стандарт будет полностью внедрён, выпуск несертифицированных пауэрбанков прекратится. Несмотря на прогнозируемый рост цен, аналитики ожидают, что рынок покинут низкокачественные и опасные зарядные устройства, а пользователи получат высокий уровень безопасности при зарядке любых гаджетов.