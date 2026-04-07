Опрос
реклама
Самое интересное в новостях
Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT Runner 2: все бегут!
По названию кажется, что HUAWEI WATCH GT Runner 2 – это просто очередные WATCH GT (актуального поколения – WATCH GT 6/GT 6 Pro) с особыми режимами для бегунов. Но это не совсем так. Да, за основу взяты именно они — функционально и концептуально. Здесь тоже отсутствует модем вместе с поддержкой eSIM, но набор возможностей для контроля за здоровьем — полностью такой же. Да, здесь есть дополнительный режим для бегунов, даже точнее, для марафонцев. Но различий — и мелких, и крупных — между HUAWEI WATCH GT 6 Pro и HUAWEI WATCH GT Runner 2 гораздо больше, это полностью новая модель.
Начиная с дизайна и заканчивая ценой — HUAWEI WATCH GT Runner 2 на старте стоят от 32 000 рублей (во время предзаказа действовала акция, по которой их можно было купить за 28 000 рублей), а HUAWEI WATCH GT 6 Pro предлагаются сегодня по ценам от 25 990 рублей. Посмотрим, за что любителям бега предлагают доплатить.
⇡#Технические характеристики
⇡#Дизайн и конструкция
Логично было бы предположить, что беговые HUAWEI WATCH GT получат тот же корпус, что и обычные WATCH GT. Но это совсем не так — модель действительно адаптирована под бег, она заметно компактнее и, главное, легче классических WATCH GT.
В HUAWEI WATCH GT Runner 2 установлен дисплей диагональю 1,32 дюйма против 1,47 дюйма у WATCH GT 6 Pro. При этом сказать, что для них сделана совсем новая, особая панель, нельзя — подобный экран устанавливается на 41-миллиметровую (условно «женскую») версию обычных WATCH GT 6 – именно с такой мы и имели дело в сентябре. Но внешне новинка совсем не повторяет ее.
Корпус здесь не столь изящен визуально — с крупным безелем, заметно выступающим над экраном. В этом Runner 2 больше похожи на GT 6 Pro, оказываясь словно результатом сложения этих моделей. Но далее мы видим уже индивидуальные моменты.
Сам по себе безель здесь круглый, лишен насечек со временем и получил яркие вкрапления цвета в тон ремешку. На грани находится пара клавиш: одна — с колесиком, которая служит для общей навигации, плоская — для быстрого перехода к тренировочным режимам и измерения ЭКГ. И они относительно некрупные.
Как некрупными получились и сами часы — благодаря сочетанию не слишком большого экрана и корпуса из титанового сплава они весят лишь 34,5 грамма, это самая легкая модель в своей линейке. В сравнении с прямыми конкурентами (беговыми часами) HUAWEI WATCH GT Runner 2 , впрочем, не устанавливают рекордов — к примеру, Garmin Forerunner 570 и COROS Pace Pro еще легче, хотя буквально на полтора-два грамма, но с алюминиевым и пластиковым корпусом, соответственно. Экран прикрыт закаленным (не сапфировым) стеклом, тыльная панель, на которой сосредоточены все датчики, а также микрофон вместе с динамиком, исполнены из полимерного материала.
Часы получили класс защиты от пыли и влаги IP69 и выдерживают давление в пять атмосфер, то есть в них можно не только бегать, но и плавать и даже нырять — хотя, конечно, для дайверов у Huawei есть совсем другая модель — WATCH Ultimate 2.
Экран очень яркий — в солнечную погоду информация с него считывается без проблем, во время забега не придется надолго задерживать на экране взгляд. К тому же в него встроен чувствительный датчик приближения — часы замечают, что вы на них смотрите, быстро и без ошибок, лишний раз нажимать клавиши, чтобы узнать время или статус тренировки, не требуется.
Цветовых вариантов исполнения три: темно-синий, полночный черный и темно-оранжевый. Синие и черные WATCH GT Runner 2 получили темный безель, оранжевые, которые и побывали у нас на тесте, — из некрашеного титанового сплава.
Ремешки — в любом случае из плетеного материала. Он приятен на ощупь, хорошо отталкивает пот и быстро высыхает, но довольно легко пачкается.
Интерфейс умных часов HUAWEI WATCH GT Runner 2
Смотреть все изображения (42)
Смотреть все
изображения (42)
На часах установлена операционная система HarmonyOS 6.0. Интерфейс лаконичный и симпатичный, с карточками, на которых сгруппированы основные функции в виде мелких значков, слишком много листать их не приходится. Из свежего и характерного именно для модели Runner 2 — только пара особых циферблатов с упором на беговые функции.
⇡#Функциональность
Но не только легкость и компактность выводят часы в лидеры на беговой дорожке — в первую очередь, чтобы привлечь особую аудиторию, им нужны особые же функции. И они тут есть.
Но сначала — о том, что перешло сюда от других Watch GT. А это, конечно, подавляющая часть возможностей.
HUAWEI WATCH GT Runner 2 хороши как продвинутый помощник любого человека, ведущего здоровый образ жизни, не обязательно бегуна. Здесь полный набор датчиков, которые вы вообще ожидаете встретить в умных часах. Гаджет умеет считать шаги и пульс (и делает это очень корректно), рекомендует подвигаться, если вы засиделись, определяет уровень кислорода в крови, контролирует сон (причем часы умеют отслеживать остановки дыхания во сне, слушая вас при помощи встроенного микрофона), измеряет температуру кожи. С помощью часов можно следить за менструальным циклом и душевным состоянием (отслеживая уровень стресса). Встроен в них и датчик ЭКГ с возможностью диагностики артериальной жесткости. Для измерения используется нижняя клавиша на корпусе, датчик встроен в нее.
С ролью устройства-компаньона Runner 2 тоже справляются уверенно, это не артист одного номера. Часы соединяются со смартфоном по Bluetooth (используется свежий модуль версии 6.0), принимают с него уведомления (с опцией как быстрого ответа, так и набора текста на миниатюрной клавиатуре), информацию о погоде, напоминания из календаря и так далее. Также можно управлять плеером, отвечать на вызовы, причем даже не притрагиваясь к смартфону, — динамик и микрофон служат в том числе и для этого. На часы можно передавать свою музыку, а также тут есть NFC, который допустимо использовать для оплаты на терминалах при помощи приложения FlipUp.
До определенной степени часы могут существовать даже без «материнского» гаджета – в том числе благодаря очень мощно «раскачанному» навигационному модулю: в нем поддерживается по два диапазона во всех основных навигационных системах – GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, NavIC, Galileo, QZSS, а новая антенна обеспечивает повышенную точность геопозиционирования. Производитель заявляет, что часы ловят сигналы спутников даже в самых сложных с точки зрения ландшафта местах. Я проверял — действительно, даже на парковке в тоннелях и на оживленной улице с множеством помех для сигнала позиционирование выполняет неожиданно точно. Трек, скорее всего, будет записываться почти без отклонений. И это первый бонус для бегуна от HUAWEI WATCH GT Runner 2.
Второй, конечно, спрятан в тренировочных режимах. Это особый режим «Марафон» — для чего (а точнее, для кого) он нужен, следует из его названия. На самом деле речь здесь идет не просто об особой функции контроля за тренировками, пробежками и соревнованием внутри часов, а о комплексной системе. Все начинается с приложения Huawei Health, в котором есть расписание популярных забегов на длинные дистанции со всеми необходимыми маркировками, также можно добавлять собственные целевые забеги для планирования бегового графика. В сочетании с ИИ-помощником для тренировок (уже довольно давно существующим в приложении) Huawei Health синхронизирует все данные забегов и график тренировок с часами и предлагает адекватный план тренировок с учетом всех циклов. При помощи тренировочного режима в часах все это легко отслеживать и вести учет.
Что касается работы во время самого марафона, то тут, во-первых, проявляется фирменная высокая автономность часов — HUAWEI WATCH GT Runner 2 не разрядятся во время забега. Во-вторых, часы умеют измерять виртуальную мощность бега — в этом помогло сотрудничество с компанией DSM-Firmenich и бегуном-стайером, двукратным олимпийским чемпионом в марафоне Элиудом Кипчоге. Да, отчасти это, конечно, маркетинговое сотрудничество, но сама по себе новая метрика реально способна помочь лучше отслеживать эффективность тренировок без использования дополнительных датчиков. Я не могу в этом обзоре твердо заявить, насколько универсальные часы HUAWEI могут в этом заменить специальное оборудование, меряющее не виртуальную, а реальную мощность бега, но как минимум шаг в сторону бегунов-профессионалов точно можно зачесть.
При этом другие тренировочные режимы тоже на месте — от плавания и гольфа до велосипедных тренировок. Причем HUAWEI WATCH GT Runner 2 умеют считать и виртуальную мощность усилия при поездках на велосипеде, как и другие часы серии. Даже несмотря на узкую специализацию. Но если вы не только бегаете, но и на велосипеде любите потренироваться — подобного сочетания качеств точно нигде больше не найдете.
Интерфейс приложения Huawei Health
Смотреть все изображения (20)
Смотреть все
изображения (20)
Для работы с часами необходимо установить приложение Huawei Health, используемое и для синхронизации с аксессуаром, и для контроля за основными данными, получаемыми с его помощью, и для смены циферблатов, и для установки обновлений (они, кстати, весьма регулярны – за неделю тестирования прилетело сразу два) и даже дополнительных приложений, если вам не хватает предустановленного на часы набора.
К сожалению, емкость аккумулятора производитель не указывает, но и без этих данных очевидно, что с автономностью у HUAWEI WATCH GT Runner 2 все хорошо. Это не выдающиеся заявленные три недели WATCH GT 6 Pro, но и две недели, которые (при каких-то очень щадящих условиях эксплуатации) обещают авторы, — тоже впечатляют. По факту я заряжал часы раз в неделю — при темпе в две-три тренировки за эту неделю (но, конечно, полумарафоны я не бегаю), постоянном измерении пульса, температуры кожи, уровня кислорода в крови и ночном измерении сна. Также заявлено, что в режиме тренировки на улице с включенным GPS Runner 2 должны продержаться 32 часа — тут остается только поверить. А верится вполне.
⇡#Заключение
HUAWEI WATCH GT Runner 2 – самые дорогие часы в своей подсерии. Как я уже упоминал в начале материала, они стоят от 28 000 рублей во время акционного предложения, то есть на пару тысяч дороже уникальных по своей автономности и близких по функциональности WATCH GT 6 Pro. Но мы говорим не о еще одних универсальных умных часах для людей, ведущих активный образ жизни, а о модели, расположившейся между массовым продуктом и профессиональным инструментом.
Сама попытка усидеть на двух стульях и быть одновременно и симпатичными, изящными, полноценно функциональными умными часами, и средством достижения серьезных спортивных целей, конкурентом устройств Garmin или COROS (куда менее выразительных в задачах, выходящих за пределы бега) может показаться слишком, как бы так сказать, амбициозной. Но при этом HUAWEI WATCH GT Runner 2 кажутся базовым вариантом выбора умных часов для человека, который продвинулся уже чуть дальше, чем утренние пробежки для удовольствия. А также устройством, потенциально способным заинтересовать даже некоторое число профессионалов и полупрофессионалов в соответствующей дисциплине.
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
⇣ Комментарии
Все комментарии премодерируются.