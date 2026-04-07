Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT Runner 2: все бегут!

По названию кажется, что HUAWEI WATCH GT Runner 2 – это просто очередные WATCH GT (актуального поколения – WATCH GT 6/GT 6 Pro) с особыми режимами для бегунов. Но это не совсем так. Да, за основу взяты именно они — функционально и концептуально. Здесь тоже отсутствует модем вместе с поддержкой eSIM, но набор возможностей для контроля за здоровьем — полностью такой же. Да, здесь есть дополнительный режим для бегунов, даже точнее, для марафонцев. Но различий — и мелких, и крупных — между HUAWEI WATCH GT 6 Pro и HUAWEI WATCH GT Runner 2 гораздо больше, это полностью новая модель.

Начиная с дизайна и заканчивая ценой — HUAWEI WATCH GT Runner 2 на старте стоят от 32 000 рублей (во время предзаказа действовала акция, по которой их можно было купить за 28 000 рублей), а HUAWEI WATCH GT 6 Pro предлагаются сегодня по ценам от 25 990 рублей. Посмотрим, за что любителям бега предлагают доплатить.

HUAWEI Watch GT Runner 2 HUAWEI Watch GT 6 Pro HUAWEI Watch GT Runner Форм-фактор Наручные часы Наручные часы Наручные часы Дисплей 1,32 дюйма, AMOLED, разрешение 466 × 466, сенсорный 1,47 дюйма, AMOLED, разрешение 466 × 466, сенсорный 1,43 дюйма, AMOLED, разрешение HD (466 × 466), сенсорный Операционная система HarmonyOS 6.0 HarmonyOS 6.0 HarmonyOS 2.1 Совместимость Android 9.0 и выше; iOS 13.0 и выше; EMUI/HarmonyOS Android 9.0 и выше; iOS 13.0 и выше; EMUI/HarmonyOS Android 6.0 и выше; iOS 9.0 и выше; EMUI/HarmonyOS Оперативная память Нет информации Нет информации 4 Гбайт Накопитель Нет информации 64 Гбайт Нет Беспроводные интерфейсы Bluetooth: BT6.0, BLE / BR; NFC; GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC Bluetooth: BT6.0, BLE / BR; NFC; GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS Bluetooth: BT5.2, BLE / BR / EDR; NFC; GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS Датчики Акселерометр, гироскоп, оптический пульсометр, датчик освещения, барометр, датчик температуры кожи, магнитометр, датчик ЭКГ Акселерометр, гироскоп, оптический пульсометр, датчик освещения, барометр, датчик температуры кожи, датчик ЭКГ Акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, оптический пульсометр, датчик освещения, барометр, датчик температуры кожи Водонепроницаемость 5 атмосфер, IP69 5 атмосфер, IP69K 5 атмосфер, IP68 Корпус Титан + композитный материал Титан + композитный материал Керамика + титан + полимерные материалы Ремешки Плетеный материал AirDry Фторэластомер или титановый сплав Силикон Масса (без ремешка) 34,5 грамма 54,7 грамма 38,5 грамма Габариты (без ремешка) 43,5 × 43,5 × 10,7 мм 45,6 × 45,6 × 11,3 мм 46,4 × 46,4 × 11 мм Цена От 32 000 рублей От 25 999 рублей Нет в продаже

⇡#Дизайн и конструкция

Логично было бы предположить, что беговые HUAWEI WATCH GT получат тот же корпус, что и обычные WATCH GT. Но это совсем не так — модель действительно адаптирована под бег, она заметно компактнее и, главное, легче классических WATCH GT.

В HUAWEI WATCH GT Runner 2 установлен дисплей диагональю 1,32 дюйма против 1,47 дюйма у WATCH GT 6 Pro. При этом сказать, что для них сделана совсем новая, особая панель, нельзя — подобный экран устанавливается на 41-миллиметровую (условно «женскую») версию обычных WATCH GT 6 – именно с такой мы и имели дело в сентябре. Но внешне новинка совсем не повторяет ее.

Корпус здесь не столь изящен визуально — с крупным безелем, заметно выступающим над экраном. В этом Runner 2 больше похожи на GT 6 Pro, оказываясь словно результатом сложения этих моделей. Но далее мы видим уже индивидуальные моменты.

Сам по себе безель здесь круглый, лишен насечек со временем и получил яркие вкрапления цвета в тон ремешку. На грани находится пара клавиш: одна — с колесиком, которая служит для общей навигации, плоская — для быстрого перехода к тренировочным режимам и измерения ЭКГ. И они относительно некрупные.

Как некрупными получились и сами часы — благодаря сочетанию не слишком большого экрана и корпуса из титанового сплава они весят лишь 34,5 грамма, это самая легкая модель в своей линейке. В сравнении с прямыми конкурентами (беговыми часами) HUAWEI WATCH GT Runner 2 , впрочем, не устанавливают рекордов — к примеру, Garmin Forerunner 570 и COROS Pace Pro еще легче, хотя буквально на полтора-два грамма, но с алюминиевым и пластиковым корпусом, соответственно. Экран прикрыт закаленным (не сапфировым) стеклом, тыльная панель, на которой сосредоточены все датчики, а также микрофон вместе с динамиком, исполнены из полимерного материала.

Часы получили класс защиты от пыли и влаги IP69 и выдерживают давление в пять атмосфер, то есть в них можно не только бегать, но и плавать и даже нырять — хотя, конечно, для дайверов у Huawei есть совсем другая модель — WATCH Ultimate 2.

Экран очень яркий — в солнечную погоду информация с него считывается без проблем, во время забега не придется надолго задерживать на экране взгляд. К тому же в него встроен чувствительный датчик приближения — часы замечают, что вы на них смотрите, быстро и без ошибок, лишний раз нажимать клавиши, чтобы узнать время или статус тренировки, не требуется.

Цветовых вариантов исполнения три: темно-синий, полночный черный и темно-оранжевый. Синие и черные WATCH GT Runner 2 получили темный безель, оранжевые, которые и побывали у нас на тесте, — из некрашеного титанового сплава.

Ремешки — в любом случае из плетеного материала. Он приятен на ощупь, хорошо отталкивает пот и быстро высыхает, но довольно легко пачкается.

Интерфейс умных часов HUAWEI WATCH GT Runner 2

На часах установлена операционная система HarmonyOS 6.0. Интерфейс лаконичный и симпатичный, с карточками, на которых сгруппированы основные функции в виде мелких значков, слишком много листать их не приходится. Из свежего и характерного именно для модели Runner 2 — только пара особых циферблатов с упором на беговые функции.

Но не только легкость и компактность выводят часы в лидеры на беговой дорожке — в первую очередь, чтобы привлечь особую аудиторию, им нужны особые же функции. И они тут есть.

Но сначала — о том, что перешло сюда от других Watch GT. А это, конечно, подавляющая часть возможностей.

HUAWEI WATCH GT Runner 2 хороши как продвинутый помощник любого человека, ведущего здоровый образ жизни, не обязательно бегуна. Здесь полный набор датчиков, которые вы вообще ожидаете встретить в умных часах. Гаджет умеет считать шаги и пульс (и делает это очень корректно), рекомендует подвигаться, если вы засиделись, определяет уровень кислорода в крови, контролирует сон (причем часы умеют отслеживать остановки дыхания во сне, слушая вас при помощи встроенного микрофона), измеряет температуру кожи. С помощью часов можно следить за менструальным циклом и душевным состоянием (отслеживая уровень стресса). Встроен в них и датчик ЭКГ с возможностью диагностики артериальной жесткости. Для измерения используется нижняя клавиша на корпусе, датчик встроен в нее.

С ролью устройства-компаньона Runner 2 тоже справляются уверенно, это не артист одного номера. Часы соединяются со смартфоном по Bluetooth (используется свежий модуль версии 6.0), принимают с него уведомления (с опцией как быстрого ответа, так и набора текста на миниатюрной клавиатуре), информацию о погоде, напоминания из календаря и так далее. Также можно управлять плеером, отвечать на вызовы, причем даже не притрагиваясь к смартфону, — динамик и микрофон служат в том числе и для этого. На часы можно передавать свою музыку, а также тут есть NFC, который допустимо использовать для оплаты на терминалах при помощи приложения FlipUp.

До определенной степени часы могут существовать даже без «материнского» гаджета – в том числе благодаря очень мощно «раскачанному» навигационному модулю: в нем поддерживается по два диапазона во всех основных навигационных системах – GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, NavIC, Galileo, QZSS, а новая антенна обеспечивает повышенную точность геопозиционирования. Производитель заявляет, что часы ловят сигналы спутников даже в самых сложных с точки зрения ландшафта местах. Я проверял — действительно, даже на парковке в тоннелях и на оживленной улице с множеством помех для сигнала позиционирование выполняет неожиданно точно. Трек, скорее всего, будет записываться почти без отклонений. И это первый бонус для бегуна от HUAWEI WATCH GT Runner 2.

Второй, конечно, спрятан в тренировочных режимах. Это особый режим «Марафон» — для чего (а точнее, для кого) он нужен, следует из его названия. На самом деле речь здесь идет не просто об особой функции контроля за тренировками, пробежками и соревнованием внутри часов, а о комплексной системе. Все начинается с приложения Huawei Health, в котором есть расписание популярных забегов на длинные дистанции со всеми необходимыми маркировками, также можно добавлять собственные целевые забеги для планирования бегового графика. В сочетании с ИИ-помощником для тренировок (уже довольно давно существующим в приложении) Huawei Health синхронизирует все данные забегов и график тренировок с часами и предлагает адекватный план тренировок с учетом всех циклов. При помощи тренировочного режима в часах все это легко отслеживать и вести учет.

Что касается работы во время самого марафона, то тут, во-первых, проявляется фирменная высокая автономность часов — HUAWEI WATCH GT Runner 2 не разрядятся во время забега. Во-вторых, часы умеют измерять виртуальную мощность бега — в этом помогло сотрудничество с компанией DSM-Firmenich и бегуном-стайером, двукратным олимпийским чемпионом в марафоне Элиудом Кипчоге. Да, отчасти это, конечно, маркетинговое сотрудничество, но сама по себе новая метрика реально способна помочь лучше отслеживать эффективность тренировок без использования дополнительных датчиков. Я не могу в этом обзоре твердо заявить, насколько универсальные часы HUAWEI могут в этом заменить специальное оборудование, меряющее не виртуальную, а реальную мощность бега, но как минимум шаг в сторону бегунов-профессионалов точно можно зачесть.

При этом другие тренировочные режимы тоже на месте — от плавания и гольфа до велосипедных тренировок. Причем HUAWEI WATCH GT Runner 2 умеют считать и виртуальную мощность усилия при поездках на велосипеде, как и другие часы серии. Даже несмотря на узкую специализацию. Но если вы не только бегаете, но и на велосипеде любите потренироваться — подобного сочетания качеств точно нигде больше не найдете.

Интерфейс приложения Huawei Health

Для работы с часами необходимо установить приложение Huawei Health, используемое и для синхронизации с аксессуаром, и для контроля за основными данными, получаемыми с его помощью, и для смены циферблатов, и для установки обновлений (они, кстати, весьма регулярны – за неделю тестирования прилетело сразу два) и даже дополнительных приложений, если вам не хватает предустановленного на часы набора.

К сожалению, емкость аккумулятора производитель не указывает, но и без этих данных очевидно, что с автономностью у HUAWEI WATCH GT Runner 2 все хорошо. Это не выдающиеся заявленные три недели WATCH GT 6 Pro, но и две недели, которые (при каких-то очень щадящих условиях эксплуатации) обещают авторы, — тоже впечатляют. По факту я заряжал часы раз в неделю — при темпе в две-три тренировки за эту неделю (но, конечно, полумарафоны я не бегаю), постоянном измерении пульса, температуры кожи, уровня кислорода в крови и ночном измерении сна. Также заявлено, что в режиме тренировки на улице с включенным GPS Runner 2 должны продержаться 32 часа — тут остается только поверить. А верится вполне.

HUAWEI WATCH GT Runner 2 – самые дорогие часы в своей подсерии. Как я уже упоминал в начале материала, они стоят от 28 000 рублей во время акционного предложения, то есть на пару тысяч дороже уникальных по своей автономности и близких по функциональности WATCH GT 6 Pro. Но мы говорим не о еще одних универсальных умных часах для людей, ведущих активный образ жизни, а о модели, расположившейся между массовым продуктом и профессиональным инструментом.

Сама попытка усидеть на двух стульях и быть одновременно и симпатичными, изящными, полноценно функциональными умными часами, и средством достижения серьезных спортивных целей, конкурентом устройств Garmin или COROS (куда менее выразительных в задачах, выходящих за пределы бега) может показаться слишком, как бы так сказать, амбициозной. Но при этом HUAWEI WATCH GT Runner 2 кажутся базовым вариантом выбора умных часов для человека, который продвинулся уже чуть дальше, чем утренние пробежки для удовольствия. А также устройством, потенциально способным заинтересовать даже некоторое число профессионалов и полупрофессионалов в соответствующей дисциплине.