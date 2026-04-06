Россияне стали покупать меньше смартфонов: первый квартал завершился падением спроса на 6 %

Издание Forbes со ссылкой на крупного российского ретейлера электроники «М.Видео» сообщило, что по итогам первого квартала спрос на смартфоны сократился на 6 % в количественном выражении и на 5 % в денежном. Россияне всё чаще покупают смартфоны в случае реальной необходимости, а не из желания обновить уже существующее устройство.

В числе лидеров российского рынка смартфонов в количественном выражении по итогам первого квартала оставались Redmi, Samsung, Realme и Tecno. Эти марки способны предложить покупателям широкий ассортимент моделей, включая решения среднего и начального ценовых диапазонов. Средняя цена реализации смартфона на российском рынке по итогам прошлого квартала увеличилась на 1 % до 25 700 рублей. В перечне самых популярных смартфонов на российском рынке оказались Redmi 15 и 15 С на 256/8 Гбайт, A5 на 64/3 Гбайт и на 128/4 Гбайт, A3 Pro на 128/4 Гбайт. Также в список попали Samsung Galaxy A17 и Galaxy A56 (на 256/8 Гбайт в обоих случаях), Realme Note 60X на 64/3 Гбайт и на 128/4 Гбайт, Realme C75 на 256/8 Гбайт.

В денежном измерении на российском рынке смартфонов доминируют Apple и Samsung, причём в первом случае в лидеры попала не только основная часть семейства iPhone 17 и iPhone 16, но и iPhone 15 с 128 Гбайт памяти. Модель iPhone с 1 Тбайт памяти популярностью в России не пользуются. Из старших смартфонов Samsung в лидеры попал только Galaxy S25 Ultra с 12 Гбайт ОЗУ и накопителем на 256 Гбайт, но свой статус он делит с более доступным Galaxy A56 (256/8 Гбайт). По итогам прошлого года средний чек на покупку электроники снизился на 21 % до 55 900 рублей, если опираться на статистику CDEK.Shopping. Марка Apple остаётся самой популярной, но её доля продолжает снижаться.