Исследование: роботы-курьеры могут доставлять посылки в шесть раз дешевле курьеров-людей

Затраты на курьера-человека могут быть примерно в шесть раз выше в сравнении с робокурьером, пишут «Ведомости» со ссылкой на расчёты Института робототехнических систем при НИУ ВШЭ. Стоимость доставки посылки весом 3 кг на 1 км курьером-человеком составляет 132 руб., а доставка робокурьером обошлась бы в 23 руб.

По подсчетам института, операционные затраты на доставку курьерами из даркстора составляют 303 руб. при среднем чеке в 1100 руб., дронами — 250 руб., робокурьером (человекоподобным роботом) — 142 руб. По оценкам исследователей, себестоимость изготовления такого робота составляет в среднем 1,8 млн руб., наиболее дорогостоящий компонент — кисти «рук» — 825 тыс. руб.

Согласно опубликованному в январе исследованию Совкомбанка, затраты на годовое содержание ровера на 49–66 % меньше расходов на оплату труда пеших курьеров в различных регионах (без учёта стоимости закупки устройства). На содержание одного ровера уходит 295 тыс. руб. в год. Около 58 % суммы расходуется на замену комплектующих и ремонт, 42 % — на зарплаты оператору и инженеру. Зарплата курьеров-людей в Москве и Санкт-Петербурге составляет 878 тыс. руб. в год, в малом городе — 574 тыс. руб.

При этом опрос пользователей показал, что 78 % респондентов хотели бы, чтобы робот-доставщик походил на человека. 83 % респондентов сообщили, что заказывают доставку до двери квартиры, а 17 % сами ходят в пункты выдачи заказов (ПВЗ).

В числе препятствий для внедрения повсеместной роботизированной доставки в исследовательском центре SuperJob назвали вандализм, поломки, ограниченная проходимость зимой и по плохим дорогам, непредсказуемость реакции со стороны детей, животных, сложности с получением заказа от робота, отсутствие регламентов перемещения роботов по тротуарам и правил их взаимодействия с пешеходами.

По данным SuperJob, в 2025 году ежемесячная средняя зарплата пешего курьера (курьера на самокате или велосипеде) в Москве составляла 90 тыс. руб., максимальная — 150 тыс. руб. Для сравнения, в Уфе месячный заработок курьера в среднем составляет 57 тыс. руб., достигая 95 тыс. руб.

По мнению эксперта рынка TechNet НТИ Антона Аверьянова, робот может быть выгоднее курьера при стабильном большом потоке заказов в многоэтажных районах. Экономия будет получена за счёт круглосуточной работы без зарплаты и социальных выплат.