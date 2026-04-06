Amazon распорядилась сделать сериал Mass Effect «более привлекательным для негеймеров»

Горячо ожидаемый сериал Amazon MGM Studios по мотивам научно-фантастических ролевых игр Mass Effect от студии BioWare, похоже, будет ориентирован не на ценителей франшизы и геймеров в принципе.

По данным издания The Ankler, глава телевизионного направления Amazon MGM Studio Питер Фридлендер (Peter Friedlander) распорядился переписать сценарий сериала Mass Effect для более широкой аудитории.

В частности, Фридлендер надеется сделать шоу по мотивам Mass Effect «более привлекательным для негеймеров» — людей, которые далеки от Mass Effect и видеоигр в целом. То есть простого зрителя.

Как передают информаторы The Ankler, сериал Amazon MGM Studios по Mass Effect позиционируется как «дорогостоящая жанровая драма» и находится «на грани» официального заказа для производства.

О чём расскажет сериал Mass Effect от Amazon MGM Studios и кто будет в нём играть, на данный момент неизвестно. Официальная завязка шоу звучит как описание сюжета первой игры, однако это может быть заглушка.

Ранее сообщалось, что за производство экранизации Mass Effect отвечает команда популярного сериала «Фоллаут». Шоураннером выступает сценарист «Стартрек: Бесконечность» Даг Джанг (Doug Jung).

Сроки выхода сериала по Mass Effect не раскрываются, но на скорую премьеру рассчитывать не стоит. Amazon планирует приступить к съёмкам адаптации лишь в четвёртом квартале 2026 года (период с октября по декабрь).