реклама
Amazon распорядилась сделать сериал Mass Effect «более привлекательным для негеймеров»

Горячо ожидаемый сериал Amazon MGM Studios по мотивам научно-фантастических ролевых игр Mass Effect от студии BioWare, похоже, будет ориентирован не на ценителей франшизы и геймеров в принципе.

Источник изображения: Steam (ZEN)

По данным издания The Ankler, глава телевизионного направления Amazon MGM Studio Питер Фридлендер (Peter Friedlander) распорядился переписать сценарий сериала Mass Effect для более широкой аудитории.

В частности, Фридлендер надеется сделать шоу по мотивам Mass Effect «более привлекательным для негеймеров» — людей, которые далеки от Mass Effect и видеоигр в целом. То есть простого зрителя.

Как передают информаторы The Ankler, сериал Amazon MGM Studios по Mass Effect позиционируется как «дорогостоящая жанровая драма» и находится «на грани» официального заказа для производства.

Источник изображения: BioWare

О чём расскажет сериал Mass Effect от Amazon MGM Studios и кто будет в нём играть, на данный момент неизвестно. Официальная завязка шоу звучит как описание сюжета первой игры, однако это может быть заглушка.

Ранее сообщалось, что за производство экранизации Mass Effect отвечает команда популярного сериала «Фоллаут». Шоураннером выступает сценарист «Стартрек: Бесконечность» Даг Джанг (Doug Jung).

Сроки выхода сериала по Mass Effect не раскрываются, но на скорую премьеру рассчитывать не стоит. Amazon планирует приступить к съёмкам адаптации лишь в четвёртом квартале 2026 года (период с октября по декабрь).

Материалы по теме
Запуск лунной миссии Artemis II обернулся для Kerbal Space Program лучшим пиковым онлайном в Steam за десять лет
«Словно снова впервые играю в Mass Effect»: новый геймплейный тизер ролевого боевика Exodus от ветеранов BioWare заворожил фанатов
Джекпот: второй сезон сериала «Фоллаут» стал одним из главных хитов Amazon
The Expanse: Osiris Reborn придётся ждать до 2027 года — геймплейный трейлер амбициозного боевика в духе Mass Effect
«До мурашек»: датамайнер заворожил фанатов восстановленной сюжетной сценой из Elden Ring
Слухи: в Steam появится способ оценки производительности игр до покупки
Теги: mass effect, bioware, amazon mgm studios, экранизация
Запуск лунной миссии Artemis II обернулся для Kerbal Space Program лучшим пиковым онлайном в Steam за десять лет
Симулятор кошачьего завода «Мурзавод» от создателей «Русы против ящеров» уже можно попробовать — в Steam стартовало закрытое тестирование
Объявлена дата анонса смартфонов Honor 600 и 600 Pro — новинки уже показались во всей красе
«До мурашек»: датамайнер заворожил фанатов восстановленной сюжетной сценой из Elden Ring
Samsung полностью откажется от собственного мессенджера в пользу Google уже к июлю
Календарь релизов 6 – 12 апреля: Starfield: Terran Armada, DarkSwitch и People of Note 2 ч.
«Напоминает Driver времён PS1»: релизный трейлер криминального боевика Samson: A Tyndalston Story от создателя Just Cause заинтриговал игроков 3 ч.
На момент анонса State of Decay 3 существовала лишь в виде документа Word — никаких зомби-животных в игре не будет 4 ч.
Роскомнадзор второй раз за полгода опроверг блокировку Minecraft в России 6 ч.
Китайские власти не смогли заблокировать мессенджер Bitchat, поэтому заставили Apple его удалить 7 ч.
В РКН пожаловались на резкий скачок DDoS-атак на государственные информресурсы в феврале–марте 8 ч.
«Это только начало»: авторы Arc Raiders сделали крафтинг удобнее и пообещали впредь реагировать на жалобы игроков 8 ч.
Список достижений Starfield раскрыл неанонсированные секреты дополнения Terran Armada 10 ч.
В Google Play появилась функция поиска по отзывам 11 ч.
Британцы пытаются «заманить» к себе Anthropic после конфликта с Пентагоном 11 ч.
Intel внезапно представила пару мобильных процессоров серий Arrow Lake-HX и Panther Lake 4 ч.
Умные очки Meta научились изучать еду пользователя и рассказывать о её питательной ценности 5 ч.
Дефицит Mac Mini и Mac Studio усугубляется: сроки поставки растянулись вплоть до сентября 6 ч.
Intel пообещала и дальше выпускать устаревающие процессоры Raptor Lake, чтобы помочь пережить дефицит DDR5 6 ч.
Развитие ИИ в США теперь зависит от электрооборудования из Китая, а санкции и пошлины только усугубляют дело 8 ч.
Tesla отделалась от расследования по поводу одной из функций автопилота, просто обновив ПО 9 ч.
Тайвань заподозрил ещё 11 китайских компаний в агрессивном переманивании чиповых специалистов 10 ч.
Люди впервые за полвека оказались в сфере гравитационного влияния Луны — важный этап Artemis II 10 ч.
Dell’Oro Group: мировая телеком-отрасль снизит затраты в 2026 году 11 ч.
Xiaomi представила 300-Гц монитор за $108 — Redmi G25 300 Гц на 24,5-дюймовой матрице Fast IPS 12 ч.