Глава разработки Skyblivion объяснил, зачем команде срочно понадобились новые специалисты, хотя ремейк уже на финишной прямой

Глава команды моддеров TESRenewal Кайл Ребел (Kyle Rebel) прокомментировал обеспокоенность фанатов сроками выхода Skyblivion — неофициального ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion на движке The Elder Scrolls V: Skyrim.

Напомним, с декабря релиз Skyblivion запланирован на 2026 год. На прошлой неделе TESRenewal объявила о поиске «последних, самых важных членов команды» для целого ряда отделов, в чём многие углядели указание на ещё один перенос.

Ребел в разговоре с PC Gamer заверил, что новые члены команде нужны в основном для полировки: «Мы указали все отделы не потому, что буксуем и никого не осталось, а потому что набрали хороший темп и хотим сохранить его».

«Шанс, что всё пойдёт наперекосяк и мы столкнёмся с ещё одной серьёзной заминкой, есть всегда, но, глядя на происходящее изнутри, я настроен довольно оптимистично [в отношении релиза Skyblivion до конца 2026 года]», — поделился Ребел.

По словам Ребела, работа над всеми локациями игры к настоящему моменту завершена, а Имперский город, который в TESRenewal называли «нашим последним крупным препятствием», дождался «необходимого нам прорыва».

«Как бы вы ни выражали свой энтузиазм, пожалуйста, цените проделанную работу и стоящих за ней людей. У нас нет никаких злых умыслов. Все трудятся изо всех сил, чтобы выпустить [Skyblivion] как можно скорее», — подчеркнул Ребел.

Skyblivion в разработке с 2012 года (полноценное производство стартовало в 2016-м). Мод будет бесплатным, однако для игры понадобятся легальные копии и Oblivion (со всеми дополнениями), и Skyrim (обычная версия или Special Edition).

