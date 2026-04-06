Список достижений Starfield раскрыл неанонсированные секреты дополнения Terran Armada

В середине марта издатель Bethesda Softworks разразился деталями второго сюжетного дополнения к космической ролевой игре Starfield от Bethesda Game Studios, однако о многих особенностях аддона предпочёл умолчать.

Напомним, Terran Armada (именно так называется DLC) расскажет о вторжении одноимённой прогрессивной фракции, по большей части состоящей из роботов, а игроки получат шанс сформировать будущее человечества.

Аддон будет стоить $10 (бесплатно для владельцев премиального издания Starfield) и предложит уникальную цепочку сюжетных и побочных квестов, новых персонажей, врагов, локации, механики и награды.

Как подметили в издании GamesRadar, новые детали можно узнать из опубликованного недавно списка достижений Terran Armada (доступен для просмотра в Steam). Будьте внимательны, перечень содержит спойлеры к основной игре и не только.

Terran Armada предполагает целых 20 новых трофеев, часть из которых намекает на неанонсированные секреты и механики:

This for That вознаграждает за передачу построенного форпоста какой-либо фракции — неанонсированная механика;

Master of Magnetism отмечает уничтожение некоего робота в Новом Вавилоне — неанонсированная локация (новый крупный город?);

Overclocked выдаётся за полную прокачку бота Delta (перепрограммированный робот Terran Armada), а Greater Than — за уникальное взаимодействие с ним.

Terran Armada поступит в продажу уже завтра, 7 апреля. В тот же день Starfield получит крупное контентное обновление Free Lanes (см. перечень нововведений) и версию для PS5 (стоит от $50).

Starfield дебютировала в сентябре 2023 года на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в подписке Game Pass. Bethesda заверила, что не бросит игру после Terran Armada — планируется долгосрочная поддержка.