Сегодня 06 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Список достижений Starfield раскрыл неан...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Список достижений Starfield раскрыл неанонсированные секреты дополнения Terran Armada

В середине марта издатель Bethesda Softworks разразился деталями второго сюжетного дополнения к космической ролевой игре Starfield от Bethesda Game Studios, однако о многих особенностях аддона предпочёл умолчать.

Источник изображений: Bethesda Softworks

Напомним, Terran Armada (именно так называется DLC) расскажет о вторжении одноимённой прогрессивной фракции, по большей части состоящей из роботов, а игроки получат шанс сформировать будущее человечества.

Аддон будет стоить $10 (бесплатно для владельцев премиального издания Starfield) и предложит уникальную цепочку сюжетных и побочных квестов, новых персонажей, врагов, локации, механики и награды.

Как подметили в издании GamesRadar, новые детали можно узнать из опубликованного недавно списка достижений Terran Armada (доступен для просмотра в Steam). Будьте внимательны, перечень содержит спойлеры к основной игре и не только.

Terran Armada предполагает целых 20 новых трофеев, часть из которых намекает на неанонсированные секреты и механики:

  • This for That вознаграждает за передачу построенного форпоста какой-либо фракции — неанонсированная механика;
  • Master of Magnetism отмечает уничтожение некоего робота в Новом Вавилоне — неанонсированная локация (новый крупный город?);
  • Overclocked выдаётся за полную прокачку бота Delta (перепрограммированный робот Terran Armada), а Greater Than — за уникальное взаимодействие с ним.

Terran Armada поступит в продажу уже завтра, 7 апреля. В тот же день Starfield получит крупное контентное обновление Free Lanes (см. перечень нововведений) и версию для PS5 (стоит от $50).

Starfield дебютировала в сентябре 2023 года на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в подписке Game Pass. Bethesda заверила, что не бросит игру после Terran Armada — планируется долгосрочная поддержка.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Запуск лунной миссии Artemis II обернулся для Kerbal Space Program лучшим пиковым онлайном в Steam за десять лет
«Однозначно лучший трейлер в истории Bethesda»: новая демонстрация крупного обновления Free Lanes впечатлила фанатов Starfield
Bethesda не бросит Starfield после дополнения Terran Armada — игру будут поддерживать «годами»
Bethesda разразилась новостями о Starfield — сюжетное дополнение Terran Armada, крупное обновление Free Lanes и версия для PS5
Amazon распорядилась сделать сериал Mass Effect «более привлекательным для негеймеров»
«До мурашек»: датамайнер заворожил фанатов восстановленной сюжетной сценой из Elden Ring
Теги: starfield, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Запуск лунной миссии Artemis II обернулся для Kerbal Space Program лучшим пиковым онлайном в Steam за десять лет
Симулятор кошачьего завода «Мурзавод» от создателей «Русы против ящеров» уже можно попробовать — в Steam стартовало закрытое тестирование
Объявлена дата анонса смартфонов Honor 600 и 600 Pro — новинки уже показались во всей красе
«До мурашек»: датамайнер заворожил фанатов восстановленной сюжетной сценой из Elden Ring
Samsung полностью откажется от собственного мессенджера в пользу Google уже к июлю
Календарь релизов 6 – 12 апреля: Starfield: Terran Armada, DarkSwitch и People of Note 2 ч.
«Напоминает Driver времён PS1»: релизный трейлер криминального боевика Samson: A Tyndalston Story от создателя Just Cause заинтриговал игроков 3 ч.
На момент анонса State of Decay 3 существовала лишь в виде документа Word — никаких зомби-животных в игре не будет 4 ч.
Роскомнадзор второй раз за полгода опроверг блокировку Minecraft в России 6 ч.
Китайские власти не смогли заблокировать мессенджер Bitchat, поэтому заставили Apple его удалить 7 ч.
В РКН пожаловались на резкий скачок DDoS-атак на государственные информресурсы в феврале–марте 8 ч.
«Это только начало»: авторы Arc Raiders сделали крафтинг удобнее и пообещали впредь реагировать на жалобы игроков 8 ч.
Список достижений Starfield раскрыл неанонсированные секреты дополнения Terran Armada 10 ч.
В Google Play появилась функция поиска по отзывам 11 ч.
Британцы пытаются «заманить» к себе Anthropic после конфликта с Пентагоном 11 ч.
Intel внезапно представила пару мобильных процессоров серий Arrow Lake-HX и Panther Lake 4 ч.
Умные очки Meta научились изучать еду пользователя и рассказывать о её питательной ценности 5 ч.
Дефицит Mac Mini и Mac Studio усугубляется: сроки поставки растянулись вплоть до сентября 6 ч.
Intel пообещала и дальше выпускать устаревающие процессоры Raptor Lake, чтобы помочь пережить дефицит DDR5 6 ч.
Развитие ИИ в США теперь зависит от электрооборудования из Китая, а санкции и пошлины только усугубляют дело 8 ч.
Tesla отделалась от расследования по поводу одной из функций автопилота, просто обновив ПО 9 ч.
Тайвань заподозрил ещё 11 китайских компаний в агрессивном переманивании чиповых специалистов 10 ч.
Люди впервые за полвека оказались в сфере гравитационного влияния Луны — важный этап Artemis II 10 ч.
Dell’Oro Group: мировая телеком-отрасль снизит затраты в 2026 году 11 ч.
Xiaomi представила 300-Гц монитор за $108 — Redmi G25 300 Гц на 24,5-дюймовой матрице Fast IPS 12 ч.