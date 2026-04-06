Сегодня 06 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Тайвань заподозрил ещё 11 китайских компаний в агрессивном переманивании чиповых специалистов

На территории Тайваня находится основная часть предприятий крупнейшего контрактного производителя чипов TSMC, а также штаб-квартиры разработчиков электронных компонентов, поэтому местные жители являются желанной добычей для охотников за ценными кадрами со стороны китайских компаний. Власти острова недавно запустили расследование в отношении ещё 11 китайских структур, подозреваемых в переманивании кадров с Тайваня.

Источник изображения: TSMC

Бюро расследований Министерства юстиции Тайваня (MJIB) на прошлой неделе объявило об открытии дел в отношении 11 новых китайских компаний, которые подозреваются в такой деятельности на территории острова. Всего с 2020 года было открыто 100 таких дел. В прошлом году расследование было запущено в отношении крупнейшего в Китае контрактного производителя чипов — компании SMIC. Если США пытаются защитить свои технологии от утечки в Китай, то Тайвань в этом противостоянии с КНР чаще теряет специалистов, которые являются носителями ценных технологий и обладают практическим опытом их применения.

В последнее время, как отмечает South China Morning Post, китайские «охотники за головами» сосредоточились на полупроводниковой отрасли Тайваня и технологиях искусственного интеллекта. Власти острова давно борются с «утечкой мозгов», но китайские компании находят способы через подставные организации переманивать ценных специалистов с Тайваня. Нередко желающие переехать в Китай соискатели могут претендовать на кратное увеличение зарплаты и предоставление прочих ресурсов и полномочий, необходимых для скорейшего воспроизведения необходимых технологических подходов на территории Поднебесной.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
тайвань, тайваньские производители, китай, китайские производители, утечка
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
