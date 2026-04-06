Сегодня 06 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Дефицит Mac Mini и Mac Studio усугубляется: сроки поставки растянулись вплоть до сентября

В настоящее время в онлайн-магазине Apple в США для многих конфигураций Mac Mini и Mac Studio с увеличенным объёмом оперативной памяти указываются сроки доставки до 4-5 месяцев. Задержки вызваны острой глобальной нехваткой микросхем памяти, обусловленной растущим спросом со стороны компаний, разрабатывающих серверы для искусственного интеллекта, требующие больших объёмов оперативной памяти.

Источник изображения: Macrumors

Доставка Mac Mini с процессором M4 Pro и 64 Гбайт оперативной памяти, заказанного сегодня в онлайн-магазине Apple в США, оценивается в 16-18 недель. Даже базовая модель за 599 долларов с процессором M4 и 16 Гбайт оперативной памяти будет доставлена покупателю не раньше, чем через месяц.

Аналогично, доставка Mac Studio с процессором M3 Ultra и 256 Гбайт оперативной памяти оценивается в 4-5 месяцев, а самовывоз из магазина станет доступен только в сентябре. Из-за нарастающего дефицита и резкого подорожания оперативной памяти в прошлом месяце Apple полностью убрала из линейки Mac Studio опцию с 512 Гбайт ОЗУ.

Хотя, судя по последним сообщениям, цены на микросхемы памяти начинают стабилизироваться или даже немного снижаться, они по-прежнему значительно превышают исторические средние значения, поэтому сроки поставок высокопроизводительных Mac Mini и Mac Studio в ближайшее время вряд ли существенно улучшатся.

Некоторые пользователи поставили под сомнение причину таких задержек с поставками. Они полагают, что это типичные задержки для некоторых устройств Apple незадолго до их замены новыми моделями Mac Mini и Mac Studio с процессором M5.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: apple, mac mini, mac studio, задержки, дефицит, озу
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
