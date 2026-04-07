OpenAI потребовала от генеральных прокуроров Калифорнии и Делавэра заняться расследованием «неконкурентного поведения» Илона Маска

В конце этого месяца должно состояться судебное заседание, на котором будут рассматриваться взаимные претензии Илона Маска (Elon Musk) и стартапа OpenAI, у истоков которого он стоял, но потом вступил в резкую конфронтацию с руководством. Сейчас OpenAI требует от прокуроров штатов Калифорния и Делавэр начать расследование «неконкуретного поведения» Илона Маска.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

Соответствующее обращение было направлено генеральным прокурорам штатов Делавэр и Калифорния директором OpenAI по стратегическому развитию Джейсоном Квоном (Jason Kwon). По его словам, Маск предпринимал попытки подорвать бизнес OpenAI своими атаками на компанию, и даже привлекал для этого основателя Meta Platforms Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg). Кроме того, руководство OpenAI обвиняет Маска в неоднократных попытках получить контроль над стартапом в собственных материальных интересах. Миллиардер, в свою очередь, требует от OpenAI и Microsoft до $134 млрд возмещения ущерба.

Илон Маск, Сэм Альтман (Sam Altman) и ряд других компаньонов основали стартап OpenAI в 2015 году, считая его некоммерческой организацией, миссией которой является разработка систем искусственного интеллекта на благо всего человечества. Предприняв неудачную попытку объединить OpenAI с Tesla в 2018 году, Маск рассорился с сооснователями стартапа и покинул его. Создав конкурирующий стартап xAI, в 2024 году Маск направил судебный иск против OpenAI, утверждая, что руководство последнего усердно им манипулировало и вводило в заблуждение, пытаясь перевести стартап на коммерческие рельсы.

Состав судебной коллегии для предстоящего заседания в Калифорнии начнёт формироваться 27 апреля. По мнению OpenAI, поведение Маска может оказать сдерживающее влияние на попытки стартапа создать «сильный» искусственный интеллект (AGI), который по своим когнитивным способностям как минимум не уступает человеческому. Руководство OpenAI считает, что стартап несёт законодательные обязательства по обеспечению использования AGI для общественного блага, а усилия Маска направлены на передачу сильного ИИ в руки конкурентов, которые подобными обязательствами не обременены и отвергают любую ответственность за его применение в небезопасных целях.

OpenAI счёл нужным предупредить генеральных прокуроров двух указанных выше штатов по поводу способности Маска делать заявления об этом стартапе, которые не основаны на реальности и типичны для тактики домогательства, к которой он прибегал ранее. Руководство OpenAI утверждает, что Маск и его приспешники следили за генеральным директором стартапа Сэмом Альтманом, готовясь в случае необходимости обвинить его некорректном поведении в сфере половых взаимоотношений. Представители OpenAI считают, что Маск и Цукерберг совместными усилиями пытаются предотвратить дальнейшее развитие бизнеса стартапа.

Если суд встанет на сторону Маска в споре с OpenAI, это может способствовать росту интереса пользователей к чат-боту Grok, как считают представители стартапа, напоминая генеральным прокурорам двух штатов, что именно на этой платформе xAI получили распространение откровенные изображения людей, сгенерированные ИИ без их согласия, включая несовершеннолетних. С властями штатов Делавэр и Калифорния у Илона Маска имеются давние противоречия, поэтому он даже перенёс штаб-квартиры своих компаний Tesla и SpaceX в Техас.

Теги: openai, илон маск, судебное разбирательство, ии, agi
openai, илон маск, судебное разбирательство, ии, agi
