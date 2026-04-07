Инвесторы потребовали от IT-гигантов раскрыть потребление воды и энергии дата-центрами для ИИ

В преддверии ежегодных собраний акционеров более десятка инвесторов потребовали у Amazon, Microsoft и Google (Alphabet) раскрыть точные данные о потреблении воды и энергии их американскими дата-центрами. Повышенное внимание рынка к экологической прозрачности связано с растущей тревогой по поводу огромных ресурсных затрат на поддержание инфраструктуры для искусственного интеллекта.

Как сообщает Tom's Hardware со сcылкой на Reuters, давление со стороны акционеров усилилось после того, как все три корпорации столкнулись с сопротивлением местных сообществ и были вынуждены отменить ряд многомиллиардных инфраструктурных проектов. Ситуация также усугубляется негативной статистикой: по данным исследовательской фирмы Mordor Intelligence, в 2025 году североамериканские центры обработки данных израсходовали почти один триллион литров воды.

Водопотребление остаётся ключевой проблемой для ИИ-дата-центров. По некоторым оценкам, генерация всего 100 слов с помощью OpenAI GPT-4 эквивалентна трём бутылкам воды. Другое исследование показало, что дата-центры для ИИ ежегодно используют больше воды, чем люди выпивают бутилированной воды во всём мире.

Несмотря на то, что крупнейшие облачные провайдеры внедрили систему охлаждения замкнутого цикла для экономии воды, большая часть водопотребления носит косвенный характер. Исследование 2024 года показало, что дата-центры опосредованно израсходовали около 800 миллиардов литров воды в процессе генерации необходимого им электричества. Таким образом, как пишет Tom's Hardware, подавляющая доля расхода воды фактически происходит за пределами самих вычислительных комплексов.

Инвесторы настаивают на получении детализированных отчётов по каждому конкретному объекту, чтобы иметь возможность более точно оценивать операционные риски бизнеса, так как по их мнению текущего уровня раскрытия информации о влиянии вычислительных комплексов на локальные экосистемы категорически недостаточно.

Ведущий технологический аналитик Calvert Research and Management Джейсон Ци (Jason Qi) в свою очередь подчеркнул, что корпорациям необходимо подробнее отчитываться о своём реальном влиянии на местные сообщества. В ответ на критику директор по предоставлению инфраструктурных мощностей Amazon Джош Вайсман (Josh Weissman) сообщил Reuters, что компания «всё чаще раскрывает данные по конкретным объектам» в стремлении быть хорошим соседом. Представители Microsoft также заявили, что экологическая устойчивость является их базовой ценностью, в то время как Google от комментариев отказалась, а Meta✴ не ответила на запрос Reuters.