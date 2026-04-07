YouTube-блогеры подали на Apple в суд, обвинив в незаконном обучении ИИ на их роликах

Три известных YouTube-канала подали на прошлой неделе в федеральный суд Калифорнии на Apple, утверждая, что компания обошла защиту YouTube, чтобы загрузить миллионы видеороликов, защищённых авторским правом, для обучения своих ИИ-моделей, тем самым нарушив «Закон США об авторском праве в цифровую эпоху» (DMCA).

В коллективном иске владельцы YouTube-каналов h3h3Productions (а также H3 Podcast и H3 Podcast Highlights), MrShortGame Golf и Golfholics обвинили Apple в том, что она «намеренно обошла» защиту YouTube от сбора видеоконтента и «получила от этого существенную прибыль». Истцы ссылаются на исследование Apple под названием STIV: Scalable Text and Image Conditioned Video Generation (Масштабируемая генерация видео с учетом текста и изображений), в котором, как они утверждают, был использован набор данных Panda-70M для обучения модели генерации видео, описанной в статье.

Набор данных Panda 70M функционирует как карта или индексный файл, идентифицирующий конкретные видеоролики и клипы YouTube по URL-адресу, идентификатору видео и временной метке. Истцы заявили, что хотя набор данных содержит только ссылки на видео, Apple якобы обошла защиту YouTube от сбора данных, чтобы загрузить и использовать исходный контент для обучения своих ИИ-моделей. Они насчитали 500 случаев использования их контента в этом наборе, призывая присоединиться к иску другие YouTube-каналы, чьи клипы тоже незаконно использовались Apple.

Истцы требуют классификации данного иска как коллективного с рассмотрением его судом присяжных. Также они требуют компенсации установленных законом убытков (в пределах максимальной суммы, разрешённой законом за каждое нарушение), судебного запрета, а также оплаты услуг адвокатов и судебных издержек в соответствии со статьей 1203 раздела 17 Свода законов США.

Помимо Apple, истцы также подали коллективные иски против Amazon и OpenAI с обвинением в том, что они использовали набор данных Panda-70M в процессе обучения своих ИИ-моделей. В течение последних трёх месяцев эти YouTube-каналы подали аналогичные иски против других технологических гигантов, включая Meta✴, Nvidia, ByteDance и Snap.