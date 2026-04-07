Project Prometheus Безоса переманил из OpenAI сооснователя xAI для создания ИИ, понимающего физический мир

ИИ-стартап Project Prometheus Джеффа Безоса (Jeff Bezos) переманил из OpenAI сооснователя xAI Кайла Косича (Kyle Kosic), усилив команду закрытого проекта, который разрабатывает системы ИИ для промышленности и уже нанял сотни сотрудников в Сан-Франциско, Лондоне и Цюрихе.

Косич был одним из сооснователей xAI вместе с Илоном Маском (Elon Musk). До возвращения в OpenAI в 2024 году он руководил группой, отвечавшей за вычислительную основу суперкомпьютера Colossus. В Project Prometheus он продолжит заниматься проектами, связанными с вычислительной базой для ИИ-систем.

Project Prometheus («Прометей») — условное название новой компании, которой руководят Безос и бывший руководитель Google Викрам Баджадж (Vikram Bajaj). Компания разрабатывает системы ИИ, способные действовать в материальном мире и выходить за рамки решений, основанных прежде всего на обработке естественного языка, таких как ChatGPT и Claude.

Основной ставкой Project Prometheus стали промышленные отрасли. По словам одного из источников, компания рассчитывает создать ИИ-модель, понимающую законы физики и обученную на данных из конкретных прикладных областей, включая проектирование реактивных двигателей. Тот же источник утверждает, что проект уже собрал «крупнейший массив данных по инженерному делу и по тому, как устроены такие системы».

Project Prometheus планирует приобретать доли в капитале компаний из сфер технического проектирования, авиации, архитектуры и дизайна. Эти сделки должны дать проекту доступ к данным самих компаний, которые используют для улучшения собственной ИИ-модели. Безос и Баджадж лично привлекают для этой схемы десятки миллиардов долларов и более, а также обсуждают участие в инвестиционной структуре с суверенными фондами из Сингапура и стран Персидского залива.

Средства направят в постоянно действующую инвестиционную структуру, которая будет покупать доли в компаниях, на деятельность, бизнес-модели и конкурентные позиции которых ИИ, по расчёту Project Prometheus, окажет радикальное влияние. Один из собеседников сравнил эту схему с холдинговой компанией по типу Berkshire Hathaway. Project Prometheus рассчитывает ускорить внедрение ИИ в этих отраслях и не растягивать этот процесс на 10 лет.

Project Prometheus также намерен направлять сотрудников в компании, в которые будет вкладываться. Речь идёт об инженерах, работающих непосредственно на площадке заказчика. Проект рассчитывает, что их участие вместе с инвестициями поможет повысить прибыльность этих компаний и улучшить их текущую работу.

Переход Косича произошёл на фоне жёсткой конкуренции за специалистов в сфере ИИ. По словам людей, знакомых с ситуацией, xAI уже покинули все 11 её сооснователей. Несколько из них ушли в последние месяцы, а часть бывших сотрудников жаловалась на стиль управления Маска. Последние двое, Мануэль Кройсс (Manuel Kroiss) и Росс Нордин (Ross Nordeen), покинули компанию в конце марта.