Сегодня 07 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Project Prometheus Безоса переманил из O...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Project Prometheus Безоса переманил из OpenAI сооснователя xAI для создания ИИ, понимающего физический мир

ИИ-стартап Project Prometheus Джеффа Безоса (Jeff Bezos) переманил из OpenAI сооснователя xAI Кайла Косича (Kyle Kosic), усилив команду закрытого проекта, который разрабатывает системы ИИ для промышленности и уже нанял сотни сотрудников в Сан-Франциско, Лондоне и Цюрихе.

Источник изображения: bezosearthfund.org

Источник изображения: bezosearthfund.org

Косич был одним из сооснователей xAI вместе с Илоном Маском (Elon Musk). До возвращения в OpenAI в 2024 году он руководил группой, отвечавшей за вычислительную основу суперкомпьютера Colossus. В Project Prometheus он продолжит заниматься проектами, связанными с вычислительной базой для ИИ-систем.

Project Prometheus («Прометей») — условное название новой компании, которой руководят Безос и бывший руководитель Google Викрам Баджадж (Vikram Bajaj). Компания разрабатывает системы ИИ, способные действовать в материальном мире и выходить за рамки решений, основанных прежде всего на обработке естественного языка, таких как ChatGPT и Claude.

Основной ставкой Project Prometheus стали промышленные отрасли. По словам одного из источников, компания рассчитывает создать ИИ-модель, понимающую законы физики и обученную на данных из конкретных прикладных областей, включая проектирование реактивных двигателей. Тот же источник утверждает, что проект уже собрал «крупнейший массив данных по инженерному делу и по тому, как устроены такие системы».

Project Prometheus планирует приобретать доли в капитале компаний из сфер технического проектирования, авиации, архитектуры и дизайна. Эти сделки должны дать проекту доступ к данным самих компаний, которые используют для улучшения собственной ИИ-модели. Безос и Баджадж лично привлекают для этой схемы десятки миллиардов долларов и более, а также обсуждают участие в инвестиционной структуре с суверенными фондами из Сингапура и стран Персидского залива.

Средства направят в постоянно действующую инвестиционную структуру, которая будет покупать доли в компаниях, на деятельность, бизнес-модели и конкурентные позиции которых ИИ, по расчёту Project Prometheus, окажет радикальное влияние. Один из собеседников сравнил эту схему с холдинговой компанией по типу Berkshire Hathaway. Project Prometheus рассчитывает ускорить внедрение ИИ в этих отраслях и не растягивать этот процесс на 10 лет.

Project Prometheus также намерен направлять сотрудников в компании, в которые будет вкладываться. Речь идёт об инженерах, работающих непосредственно на площадке заказчика. Проект рассчитывает, что их участие вместе с инвестициями поможет повысить прибыльность этих компаний и улучшить их текущую работу.

Переход Косича произошёл на фоне жёсткой конкуренции за специалистов в сфере ИИ. По словам людей, знакомых с ситуацией, xAI уже покинули все 11 её сооснователей. Несколько из них ушли в последние месяцы, а часть бывших сотрудников жаловалась на стиль управления Маска. Последние двое, Мануэль Кройсс (Manuel Kroiss) и Росс Нордин (Ross Nordeen), покинули компанию в конце марта.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Вокруг Сэма Альтмана разгорелся мощный скандал — расследование показало, что он социопат и патологический лжец
Джефф Безос поставил на физический ИИ: он создаёт фонд на $100 млрд для скупки производств и перевода их на ИИ-рельсы
Джефф Безос намекнул Илону Маску, что его компания Blue Origin опередит SpaceX в новой лунной гонке
Amazon распорядилась сделать сериал Mass Effect «более привлекательным для негеймеров»
В Европе создали Euro-Office — пакет офисных приложений на базе кода OnlyOffice
Netflix научил собственную ИИ-модель без следов удалять объекты из видео и правдоподобно перестраивать сцену
Теги: ии, искусственный интеллект, prometheus, openai, джефф безос
ии, искусственный интеллект, prometheus, openai, джефф безос
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Запуск лунной миссии Artemis II обернулся для Kerbal Space Program лучшим пиковым онлайном в Steam за десять лет
Вчерашний сбой Рунета произошёл из-за мощной DDoS-атаки на «Ростелеком»
Роскомнадзор второй раз за полгода опроверг блокировку Minecraft в России
OpenAI, Anthropic и Google объединились для борьбы с копированием ИИ-моделей китайцами
Смартфон Realme P4 Power с батареей на 10 001 мА·ч поступил в продажу в России
Фанаты смогут подарить свою внешность персонажам игр PlayStation, начиная с Gran Turismo 7 — Sony анонсировала программу The Playerbase 2 ч.
Microsoft уже выпустила больше 80 различных Copilot — вся экосистема может включать более 100 продуктов 2 ч.
«Нет ничего невозможного»: директор ИРИ считает, что на полное импортозамещение компьютерных игр в России уйдет от трёх до пяти лет 2 ч.
THQ Nordic открыла предзаказы ремейка «Готики» — игра доступна и в российском Steam 3 ч.
Adobe представила образовательную ИИ-платформу Acrobat Student Spaces — аналог NotebookLM 3 ч.
DDU пересмотрел очистку драйверов после одного из последних обновлений Nvidia 3 ч.
Google добавит в чат-бот Gemini мониторинг психического здоровья 3 ч.
Китайцы прониклись всенародной любовью к ИИ-агенту OpenClaw 4 ч.
«Яндекс» добавил в поиск ИИ-блендер и диалоговый режим с «Алисой AI» 4 ч.
Meta выпустит открытые версии мощных ИИ-моделей Avocado и Mango с урезанной функциональностью 4 ч.
OnePlus представила смартфон Nord 6 с чипом Snapdragon 8 Gen 4, 50-Мп камерой и батареей на 9000 мА·ч за $420 26 мин.
Экипаж Artemis II показал полное солнечное затмение из-за Луны и прислал другие потрясающие фото 2 ч.
Intel объединилась с SpaceX, xAI и Tesla для создания мощнейшего производства чипов TeraFab 2 ч.
Австралийское неооблако Firmus при поддержке NVIDIA привлекло $505 млн и нарастило капитализацию до $5,5 млрд в преддверии IPO 2 ч.
Астронавт миссии Artemis II сфотографировал Луну на iPhone 3 ч.
Инвесторы требуют от Amazon, Microsoft и Google прозрачности отчётов о расходах воды и электроэнергии в ЦОД США 3 ч.
Anthropic развернёт 3,5 ГВт ИИ-мощностей на базе Google TPU 4 ч.
Лучше синица в руке: операторы ЦОД всё чаще отказывают неооблакам, предпочитая большой выгоде финансовую устойчивость 4 ч.
Ноутбуки на Qualcomm Snapdragon X2 Elite и Windows 11 наконец появились в продаже 4 ч.
Framework попросила не радоваться раньше времени по поводу стабилизации цен на память 5 ч.