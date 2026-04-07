OpenAI, Anthropic и Google объединились для борьбы с копированием ИИ-моделей китайцами

Выступающие конкурентами компании OpenAI, Anthropic и Google начали совместную работу, направленную на пресечение попыток китайских компаний извлекать навыки американских моделей искусственного интеллекта для создания собственных продуктов и получения преимущества в глобальной гонке ИИ, пишет Bloomberg.

Источник изображения: Solen Feyissa / unsplash.com

Для обмена информацией три компании решили использовать некоммерческую организацию Frontier Model Forum, созданную в 2023 году совместно с Microsoft. OpenAI подтвердила своё участие в проекте обмена информацией о дистилляции моделей ИИ и напомнила, что ранее направила в американский конгресс записку, в которой обвинила китайскую DeepSeek в попытке «бесплатно использовать возможности, разработанные OpenAI и другими передовыми американскими лабораториями».

Дистилляция — метод, при котором существующая ИИ-модель используется для обучения новой, способной воспроизводить возможности старшей, часто с гораздо меньшими затратами, чем создание модели с нуля. Некоторые формы этого процесса широко распространены и даже поощряются для разработки более компактных и эффективных моделей; разработчики позволяют его применять и своим клиентам, но только для целей, не связанных с конкуренцией.

Источник изображения: Levart_Photographer / unsplash.com

Большинство китайских ИИ-моделей издаются с открытыми лицензиями, позволяя пользователям свободно запускать их на своих платформах и неограниченно видоизменять. Это оборачивается проблемами для американских компаний, которые выпускают закрытые модели, предоставляя к ним платный доступ, в том числе чтобы компенсировать собственные затраты. OpenAI настаивает, что китайская DeepSeek продолжает использовать дистилляцию американских моделей для создания новой версии своего чат-бота.

Обмен информацией между американскими разработчиками ИИ повторяет стандартную практику в области кибербезопасности — здесь компании регулярно публикуют сведения об атаках и особенностях тактики злоумышленников, чтобы укрепить работу ресурсов. Работая вместе, создатели ИИ стремятся более эффективно выявлять практику дистилляции, определять ответственных лиц и пытаться предотвратить неавторизованный доступ. Пока эта процедура ограничена: участники проекта не уверены, в какой мере могут передавать друг другу данные в соответствии с действующими антимонопольными нормами, направленными на борьбу с китайской угрозой.

Помимо OpenAI, вопросы о проблеме дистилляции поднимали Anthropic и Google. Первая указывала на китайские стартапы DeepSeek, Moonshot и MiniMax; вторая сообщала, что попытки дистилляции её моделей в последнее время участились. Три компании не представили доказательств, подтверждающих меру зависимости китайской отрасли ИИ от этого процесса, но отметили, что степень его распространения можно измерить на основе объёмов крупномасштабных запросов данных.

Материалы по теме
Вокруг Сэма Альтмана разгорелся мощный скандал — расследование показало, что он социопат и патологический лжец
OpenAI потребовала от генеральных прокуроров Калифорнии и Делавэра заняться расследованием «неконкурентного поведения» Илона Маска
OpenAI рассчитывает разогнать годовую выручку к $300 млрд уже через четыре года
Project Prometheus Безоса переманил из OpenAI сооснователя xAI для создания ИИ, понимающего физический мир
YouTube-блогера подали на Apple в суд, обвинив в незаконном обучении ИИ на их роликах
Навайбкодили: Apple App Store захлестнул поток приложений, созданных с помощью ИИ
Теги: openai, anthropic, google, ии
Запуск лунной миссии Artemis II обернулся для Kerbal Space Program лучшим пиковым онлайном в Steam за десять лет
Вчерашний сбой Рунета произошёл из-за мощной DDoS-атаки на «Ростелеком»
Роскомнадзор второй раз за полгода опроверг блокировку Minecraft в России
OpenAI, Anthropic и Google объединились для борьбы с копированием ИИ-моделей китайцами
Смартфон Realme P4 Power с батареей на 10 001 мА·ч поступил в продажу в России
Фанаты смогут подарить свою внешность персонажам игр PlayStation, начиная с Gran Turismo 7 — Sony анонсировала программу The Playerbase 2 ч.
Microsoft уже выпустила больше 80 различных Copilot — вся экосистема может включать более 100 продуктов 2 ч.
«Нет ничего невозможного»: директор ИРИ считает, что на полное импортозамещение компьютерных игр в России уйдет от трёх до пяти лет 2 ч.
THQ Nordic открыла предзаказы ремейка «Готики» — игра доступна и в российском Steam 3 ч.
Adobe представила образовательную ИИ-платформу Acrobat Student Spaces — аналог NotebookLM 3 ч.
DDU пересмотрел очистку драйверов после одного из последних обновлений Nvidia 3 ч.
Google добавит в чат-бот Gemini мониторинг психического здоровья 3 ч.
Китайцы прониклись всенародной любовью к ИИ-агенту OpenClaw 4 ч.
«Яндекс» добавил в поиск ИИ-блендер и диалоговый режим с «Алисой AI» 4 ч.
Meta выпустит открытые версии мощных ИИ-моделей Avocado и Mango с урезанной функциональностью 4 ч.
OnePlus представила смартфон Nord 6 с чипом Snapdragon 8 Gen 4, 50-Мп камерой и батареей на 9000 мА·ч за $420 26 мин.
Экипаж Artemis II показал полное солнечное затмение из-за Луны и прислал другие потрясающие фото 2 ч.
Intel объединилась с SpaceX, xAI и Tesla для создания мощнейшего производства чипов TeraFab 2 ч.
Австралийское неооблако Firmus при поддержке NVIDIA привлекло $505 млн и нарастило капитализацию до $5,5 млрд в преддверии IPO 2 ч.
Астронавт миссии Artemis II сфотографировал Луну на iPhone 3 ч.
Инвесторы требуют от Amazon, Microsoft и Google прозрачности отчётов о расходах воды и электроэнергии в ЦОД США 3 ч.
Anthropic развернёт 3,5 ГВт ИИ-мощностей на базе Google TPU 4 ч.
Лучше синица в руке: операторы ЦОД всё чаще отказывают неооблакам, предпочитая большой выгоде финансовую устойчивость 4 ч.
Ноутбуки на Qualcomm Snapdragon X2 Elite и Windows 11 наконец появились в продаже 4 ч.
Framework попросила не радоваться раньше времени по поводу стабилизации цен на память 5 ч.