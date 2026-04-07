Сегодня 07 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости ноутбуки и нетбуки Ноутбуки на Qualcomm Snapdragon X2 Elite...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Ноутбуки на Qualcomm Snapdragon X2 Elite и Windows 11 наконец появились в продаже

Первые модели ноутбуков на базе процессора Qualcomm Snapdragon X2 Elite поступили в розничную продажу. Как сообщает портал VideoCardz, западная розничная сеть Best Buy предлагает модели лэптопов Asus Zenbook A16 с Snapdragon X2 Elite Extreme стоимостью $1599,99, а также HP OmniBook Ultra 14 со стандартным Snapdragon X2 Elite, 32 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт SSD. Стоимость данной модели ноутбука составляет $2049,99.

Источник изображения: VideoCardz

За $1599,99 ноутбук Asus Zenbook A16 предлагает 18-ядерный Snapdragon X2 Elite Extreme (12 ядер Prime с частотой до 5,0 ГГц, 6 производительных ядер с частотой до 3,6 ГГц, 53 Мбайт кеш-памяти, встроенная графика Adreno X2-90 с частотой до 1,8 ГГц), OLED-экран с разращением 2880 × 1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц, а также 48 Гбайт оперативной памяти.

Устройство сочетает старший процессор Qualcomm X2 с 16-дюймовым сенсорным OLED-экраном с разрешением 2880 × 1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц, а также 48 Гбайт оперативной памяти.

Серия процессоров Snapdragon X2 второго поколения для ПК на базе Windows от Qualcomm была анонсирована в сентябре прошлого года и запланирована к выпуску в первой половине 2026 года. Qualcomm позиционирует Snapdragon X2 Elite как премиальную версию чипа, а Snapdragon X2 Elite Extreme — как более мощную версию для более ресурсоёмких задач. Компания заявляет, что оба процессора ориентированы на тонкие и лёгкие ноутбуки экосистемы Copilot+ (с поддержкой функции ИИ) и оснащены нейронным процессором (NPU) с производительностью 80 TOPS. Для модели Snapdragon X2 Elite заявляется до 31 % более высокая производительность при той же мощности и до 43 % меньшее энергопотребление по сравнению с предыдущим поколением процессоров Snapdragon X1.

В серию Snapdragon X2 Elite входят несколько моделей процессоров. Флагманской моделью является 18-ядерный Snapdragon X2 Elite Extreme с частотой до 5,0 ГГц. В серии также представлены модели Snapdragon X2 Elite с 18 и 12 ядрами, работающие на частоте до 4,7 ГГц. Та же Asus в рамках нового поколения ноутбуков Zenbook на чипах Snapdragon будет предлагать модели Zenbook A16 с X2 Elite Extreme, а также Zenbook A14 с 18-ядерным Snapdragon X2 Elite.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: qualcomm, snapdragon, ноутбуки, asus, hp
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
