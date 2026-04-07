реклама
Intel объединилась с SpaceX, xAI и Tesla для создания мощнейшего производства чипов TeraFab

Intel присоединилась к проекту по созданию полупроводникового производства TeraFab, в котором уже участвуют SpaceX, xAI и Tesla. Данный проект обеспечит компаниям Илона Маска (Elon Musk) возможность вводить в эксплуатацию до 1 ТВт вычислительной мощности в год для задач в сферах ИИ и робототехники. Intel поможет собственными компетенциями в проектировании, производстве и сборке микросхем.

Источник изображений: @intel / x.com

Intel заявила, что поможет «перестроить технологию производства полупроводниковых изделий» и обеспечит проекту поддержку за счёт своих возможностей в разработке микросхем, их изготовлении и сборке. Технические параметры реализации компания не раскрыла, но обозначила свою роль в производственной части инициативы.

В минувшие выходные Intel принимала Илона Маска (Elon Musk). Месяцем ранее он говорил о возможной совместной работе с Intel, однако официальное соглашение тогда ещё не было подписано. Необходимость TeraFab Маск объяснял тем, что действующие полупроводниковые производства не успевают наращивать мощности под будущий спрос Tesla на оборудование для ИИ.

Ранее Tesla и SpaceX планировали построить предприятия TeraFab в Остине, штат Техас. По словам Маска, эти площадки будут выпускать микросхемы для автомобилей Tesla и роботов Optimus, а также оборудование для спутников SpaceX и космических ИИ ЦОД. Сроков строительства он не назвал.

Intel не раскрыла параметры технологического процесса, подходы к сборке и организационную схему работы производственного направления TeraFab. При этом публикация подтверждает участие Intel Foundry и делает компанию заметным участником одного из наиболее амбициозных проектов по выпуску микросхем для ИИ, объявленных в этом году.

Теги: terafab, intel, илон маск, ии, искусственный интеллект
