Starfield вышла на PS5, получила второй сюжетный аддон и бесплатное обновление с бесшовными космическими путешествиями

Космическая ролевая игра Starfield от Bethesda Game Studios поступила в продажу для консоли PlayStation 5 — с несколькими режимами графики и расширенной поддержкой контроллера DualSense. По случаю релиза был выпущен специальный трейлер с актёром Китом Дэвидом (Keith David), рассказывающим о важных особенностях проекта.

Также Starfield получила сюжетное дополнение Terran Armada стоимостью $10. Оно посвятит игрока в историю о вторжении одноимённой фракции роботов под предводительством безжалостного отряда беглых военных. Аддон предложит к изучению новые локации, уникальные передовые технологии и особо мощное вооружение.

Одновременно с этим на всех целевых платформах вышло бесплатное обновление Free Lanes, которое принесло бесшовные межпланетные путешествия (загрузок между планетами стало меньше) и внесло множество мелких изменений. Из последних стоит отметить четвёртый уровень прокачки экипировки, особые модификаторы врагов, новый транспорт, а также элитных членов экипажа.

Starfield на PS5 будет работать в двух режимах: «Качество» и «Производительность» (60 кадров/с). В случае с PS5 Pro оба режима адаптированы под апскейлер PSSR. При этом «Производительность» предлагает более высокий уровень графики по сравнению с базовой PS5.

Starfield теперь доступна на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также в подписке Game Pass.

CD Projekt Red раскрыла подробности улучшений Cyberpunk 2077 для PS5 Pro — обновление выйдет уже завтра
THQ Nordic открыла предзаказы ремейка «Готики» — игра доступна и в российском Steam
Ваш ход: спустя 11 лет в Pillars of Eternity наконец появился пошаговый режим
Надёжный инсайдер подтвердил планы Naughty Dog на Uncharted 5, но есть нюанс
Атмосферный хоррор-шутер Industria 2 о застрявшей в параллельной вселенной учёной из Восточного Берлина выйдет на следующей неделе
Балетный экшен «Царевна» отправит игроков в мир славянского тёмного фэнтези — первый геймплейный трейлер
Теги: starfield, ролевая игра, bethesda game studios, bethesda softworks
Тренды 🔥
Google выпустила приложение, которое превращает речь в текст без интернета и подписок
Intel объединилась с SpaceX, xAI и Tesla для создания мощнейшего производства чипов TeraFab
Илон Маск будет требовать в суде отставки главы OpenAI Сэма Альтмана и президента компании Грега Брокмана
Anthropic открыла ограниченный доступ к модели Claude Mythos Preview — она автономно ищет дыры в ПО, и уже нашла тысячи уязвимостей
«Мод моей мечты»: энтузиаст показал, как трассировка пути преображает классическую Dark Souls
Ограничения в Telegram и WhatsApp вернули россиян к сотовым звонкам — рост в шесть раз 27 мин.
Япония собралась стать раем для ИИ-разработчиков и ослабила запреты по персональным данным 31 мин.
YouTube начал показывать на телевизорах 90-секундную рекламу, которую нельзя пропустить 33 мин.
Новый трейлер раскрыл дату выхода Call of the Elder Gods — лавкрафтианской головоломки по мотивам «Тени из безвременья» 49 мин.
«Лучший босс, что я видел»: фанатов Diablo IV впечатлили 12 минут геймплея аддона Lord of Hatred 2 ч.
Исследователи подсчитали количество ложных ответов в Google ИИ-обзорах 4 ч.
Anthropic объединилась с Google, Apple и другими для борьбы с киберугрозами от передового ИИ 6 ч.
Cloudflare ускорила переход на постквантовую криптографию из-за роста угроз 13 ч.
Starfield вышла на PS5, получила второй сюжетный аддон и бесплатное обновление с бесшовными космическими путешествиями 13 ч.
CD Projekt Red раскрыла подробности улучшений Cyberpunk 2077 для PS5 Pro — обновление выйдет уже завтра 15 ч.
«Призрачный шёпот»: США испытали квантовую технологию поиска людей по сердцебиению на большом расстоянии 6 мин.
Sandisk представила SD-карту памяти Extreme Pro UHS-II на 2 Тбайт за $2000 13 мин.
После смещения фокуса на ИИ-агентов выручка Perplexity подскочила на 50 % 34 мин.
Supermicro начала собственное расследование контрабанды чипов Nvidia в Китай 2 ч.
Корабль Orion совершил первое включение двигателя после облёта Луны и взял курс домой 2 ч.
Стране нужен FP64: AMD пообещала повысить HPC-производительность ускорителей Instinct MI430X 2 ч.
Глава Google дал понять, что компания открыта к инвестициям в новые стартапы 3 ч.
Anthropic переманила ключевого специалиста у Microsoft на должность главы отдела инфраструктуры 7 ч.
Гарнитура Galaxy XR научилась превращать плоские 2D-приложения в 3D 7 ч.
Проблемы не помешают складному Apple iPhone выйти на рынок в сентябре, как утверждает Bloomberg 7 ч.