Starfield вышла на PS5, получила второй сюжетный аддон и бесплатное обновление с бесшовными космическими путешествиями

Космическая ролевая игра Starfield от Bethesda Game Studios поступила в продажу для консоли PlayStation 5 — с несколькими режимами графики и расширенной поддержкой контроллера DualSense. По случаю релиза был выпущен специальный трейлер с актёром Китом Дэвидом (Keith David), рассказывающим о важных особенностях проекта.

Также Starfield получила сюжетное дополнение Terran Armada стоимостью $10. Оно посвятит игрока в историю о вторжении одноимённой фракции роботов под предводительством безжалостного отряда беглых военных. Аддон предложит к изучению новые локации, уникальные передовые технологии и особо мощное вооружение.

Одновременно с этим на всех целевых платформах вышло бесплатное обновление Free Lanes, которое принесло бесшовные межпланетные путешествия (загрузок между планетами стало меньше) и внесло множество мелких изменений. Из последних стоит отметить четвёртый уровень прокачки экипировки, особые модификаторы врагов, новый транспорт, а также элитных членов экипажа.

Starfield на PS5 будет работать в двух режимах: «Качество» и «Производительность» (60 кадров/с). В случае с PS5 Pro оба режима адаптированы под апскейлер PSSR. При этом «Производительность» предлагает более высокий уровень графики по сравнению с базовой PS5.

Starfield теперь доступна на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также в подписке Game Pass.