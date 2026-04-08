Anthropic переманила ключевого специалиста у Microsoft на должность главы отдела инфраструктуры

Anthropic наняла бывшего топ-менеджера Microsoft Эрика Бойда (Eric Boyd) для назначения на должность руководителя инфраструктурным подразделением. На новом посту он займётся масштабированием вычислительных мощностей для поддержки и устранения технических проблем, связанных с быстро растущим числом пользователей сервиса.

По сообщению Bloomberg, Бойд подтвердил информацию в социальной сети LinkedIn, отметив невероятные темпы развития отрасли и успех продукта непосредственно Claude Code. Однако в последнее время Anthropic сталкивается с техническими трудностями и сбоями из-за беспрецедентного спроса со стороны рядовых пользователей и корпоративных клиентов. Чтобы удовлетворить этот спрос, планируется масштабное расширение облачной инфраструктуры и инвестиции порядка $50 млрд в строительство новых дата-центров для искусственного интеллекта на территории США.

До перехода в Anthropic Бойд проработал в Microsoft 16 лет, где руководил ИИ-платформой. В его зоне ответственности находилось внедрение больших языковых моделей (LLM) как для клиентов, так и для внутренних команд корпорации. Согласно недавней организационной структуре, он руководил штатом из примерно 1500 сотрудников и подчинялся исполнительному вице-президенту Джею Париху (Jay Parikh). Известно, что до прихода в Microsoft он также занимал руководящие должности в компании Yahoo.

Главный технический директор Anthropic Рахул Патил (Rahul Patil) заявил, что опыт нового руководителя поможет компании справиться с рекордным глобальным спросом. Представители Microsoft пока официально не прокомментировали уход своего топ-менеджера.