Сегодня 08 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Исследователи подсчитали количество ложн...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Исследователи подсчитали количество ложных ответов в Google ИИ-обзорах

Журналисты The New York Times совместно со стартапом Oumi, проанализировав работу функция Google ИИ-обзоры (AI Overviews), пришли к выводу, что нейросеть ежедневно генерирует десятки миллионов ошибочных ответов, несмотря на высокий процент общей достоверности выдаваемых данных. Искусственный интеллект ошибается примерно в 10 % случаев, непреднамеренно выдавая пользователям ложную информацию.

Источник изображения: AI

Для оценки достоверности использовался тест SimpleQA, разработанный в 2024 году компанией OpenAI и включающий более 4000 вопросов с проверяемыми фактами. Предыдущая версия ИИ-модели Gemini 2.5 справлялась с тестом на 85 %, а после недавнего обновления до Gemini 3 точность возросла до 91 %. Тем не менее, учитывая гигантские объёмы поискового трафика Google, такая погрешность означает сотни тысяч неверных ответов каждую минуту. Среди выявленных ошибок зафиксирована путаница с датой превращения дома Боба Марли (Bob Marley) в музей, а также отрицание существования Зала славы классической музыки — почётного списка композиторов и исполнителей, учрежденного журналом Gramophone, — куда ранее был включен музыкант Йо-Йо Ма (Yo Yo Ma).

Представитель Google Нед Эдрианс (Ned Adriance), в свою очередь, подверг результаты исследования критике. Он заявил, что тест SimpleQA содержит некорректную информацию и не отражает того, что люди на самом деле ищут в Google. По его словам, компания предпочитает использовать для оценки более проверенную версию бенчмарка под названием SimpleQA Verified. Кроме того, для обеспечения высокой скорости загрузки ответов на странице поиска Google чаще всего используется более быстрая модель Gemini Flash, а не самая точная Gemini 3.1 Pro.

Оценка новых ИИ-моделей осложняется их недетерминированной природой: нейросеть может дать верный ответ на фактический вопрос, а при немедленном повторном запросе — ошибиться. При этом собственные тесты Google для базовых моделей (без доступа к данным из интернета) показывают точность в диапазоне от 60 до 80 %. По этой причине компания сопровождает все ИИ-ответы предупреждением о том, что искусственный интеллект может ошибаться, призывая проверять информацию.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Япония собралась стать раем для ИИ-разработчиков и ослабила запреты по персональным данным
Microsoft уже выпустила больше 80 различных Copilot — вся экосистема может включать более 100 продуктов
Adobe представила образовательную ИИ-платформу Acrobat Student Spaces — аналог NotebookLM
Google добавит в чат-бот Gemini мониторинг психического здоровья
Китайцы прониклись всенародной любовью к ИИ-агенту OpenClaw
«Яндекс» добавил в поиск ИИ-блендер и диалоговый режим с «Алисой AI»
Теги: google, google gemini, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Google выпустила приложение, которое превращает речь в текст без интернета и подписок
Intel объединилась с SpaceX, xAI и Tesla для создания мощнейшего производства чипов TeraFab
Илон Маск будет требовать в суде отставки главы OpenAI Сэма Альтмана и президента компании Грега Брокмана
Anthropic открыла ограниченный доступ к модели Claude Mythos Preview — она автономно ищет дыры в ПО, и уже нашла тысячи уязвимостей
«Мод моей мечты»: энтузиаст показал, как трассировка пути преображает классическую Dark Souls
Ограничения в Telegram и WhatsApp вернули россиян к сотовым звонкам — рост в шесть раз 27 мин.
Япония собралась стать раем для ИИ-разработчиков и ослабила запреты по персональным данным 31 мин.
YouTube начал показывать на телевизорах 90-секундную рекламу, которую нельзя пропустить 33 мин.
Новый трейлер раскрыл дату выхода Call of the Elder Gods — лавкрафтианской головоломки по мотивам «Тени из безвременья» 49 мин.
«Лучший босс, что я видел»: фанатов Diablo IV впечатлили 12 минут геймплея аддона Lord of Hatred 2 ч.
Исследователи подсчитали количество ложных ответов в Google ИИ-обзорах 4 ч.
Anthropic объединилась с Google, Apple и другими для борьбы с киберугрозами от передового ИИ 6 ч.
Cloudflare ускорила переход на постквантовую криптографию из-за роста угроз 13 ч.
Starfield вышла на PS5, получила второй сюжетный аддон и бесплатное обновление с бесшовными космическими путешествиями 13 ч.
CD Projekt Red раскрыла подробности улучшений Cyberpunk 2077 для PS5 Pro — обновление выйдет уже завтра 15 ч.
«Призрачный шёпот»: США испытали квантовую технологию поиска людей по сердцебиению на большом расстоянии 6 мин.
Sandisk представила SD-карту памяти Extreme Pro UHS-II на 2 Тбайт за $2000 13 мин.
После смещения фокуса на ИИ-агентов выручка Perplexity подскочила на 50 % 34 мин.
Supermicro начала собственное расследование контрабанды чипов Nvidia в Китай 2 ч.
Корабль Orion совершил первое включение двигателя после облёта Луны и взял курс домой 2 ч.
Стране нужен FP64: AMD пообещала повысить HPC-производительность ускорителей Instinct MI430X 2 ч.
Глава Google дал понять, что компания открыта к инвестициям в новые стартапы 3 ч.
Anthropic переманила ключевого специалиста у Microsoft на должность главы отдела инфраструктуры 7 ч.
Гарнитура Galaxy XR научилась превращать плоские 2D-приложения в 3D 7 ч.
Проблемы не помешают складному Apple iPhone выйти на рынок в сентябре, как утверждает Bloomberg 7 ч.