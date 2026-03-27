Google представила Gemini 3.1 Flash Live и затруднила распознавание синтезированной речи на слух

Google начала внедрять Gemini 3.1 Flash Live — новую ИИ-модель для диалогов в реальном времени. По заявлению компании, система генерирует речь быстрее и с более естественной ритмикой, лучше справляется со сложными голосовыми сценариями и уже доступна как в сервисах Google, так и в инструментах для разработчиков. Это ещё сильнее затруднит распознавание синтезированной речи на слух.

Новая модель предназначена для снижения задержки и повышения естественности синтезированной речи. Высокая задержка между входящим сигналом и ответом, а также неестественная интонация делают диалог медленным и трудным для восприятия человеком. Исследователи обычно считают пределом оптимального восприятия речи около 300 миллисекунд, однако конкретную задержку Gemini 3.1 Flash Live Google не раскрыла.

Вместо этого компания ссылается на результаты тестов. Улучшение в ComplexFuncBench Audio указывает на более уверенную работу со сложными многошаговыми задачами. В Big Bench Audio ИИ-модель также занимает лидирующие позиции. Этот тест оценивает способность к рассуждению на наборе из 1 000 аудиовопросов.

Отдельно отмечен результат в тесте Audio MultiChallenge компании Scale AI, где оценивается устойчивость ИИ к паузам, колебаниям и перебиваниям во входящем аудиопотоке. Несмотря на то что Gemini 3.1 Flash Live опережает другие ИИ-модели для обработки аудио в реальном времени, она набрала в этом тесте лишь 36,1 %. ИИ-модели, не предназначенные для работы в режиме диалога, могут набирать в тесте MultiChallenge более 50 %.

Gemini 3.1 Flash Live, по оценке Google, звучит ближе к человеческой речи, поэтому в выходной аудиосигнал встроены водяные знаки SynthID. Они не воспринимаются на слух, но позволяют технически определить, что речь сгенерирована ИИ, если её попытаются выдать за настоящую.

Новинка тестировалась совместно с Home Depot, Verizon и другими компаниями. В публикации Google партнёры положительно оценивают способность Gemini 3.1 Flash Live имитировать человеческую речь, поэтому следующий ИИ-помощник в телефонном звонке может звучать значительно реалистичнее, и собеседник вполне может принять его за человека. Gemini 3.1 Flash Live показывает, что по мере роста скорости, плавности и естественности синтезированной речи различать человека и ИИ в голосовом общении станет всё труднее.

Теги: google, ии, искусственный интеллект, gemini flash, голосовые ассистенты
