Сегодня 08 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Илон Маск будет требовать в суде отставк...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Илон Маск будет требовать в суде отставки главы OpenAI Сэма Альтмана и президента компании Грега Брокмана

Подготовка к судебному заседанию по иску Илона Маска (Elon Musk) к OpenAI и Microsoft уже началась, состав коллегии присяжных будет определён 27 апреля, а пока представители миллиардера раскрывают подробности своих исковых требований. Одним из них является требование отставки генерального директора Сэма Альтмана (Sam Altman) и президента Грега Брокмана (Greg Brockman), как не оправдавших изначальную миссию стартапа OpenAI.

Источник изображения: OpenAI

Правда, для удовлетворения этого искового требования Маска суд сперва должен решить, что Альтман и возглавляемая им компания OpenAI обманом лишили истца $38 млн, которые были направлены на развитие стартапа в первые годы его существования. Маска не устраивает то, что тогда руководство OpenAI уверяло миллиардера в бессрочном сохранении за стартапом статуса некоммерческой организации. В прошлом году OpenAI подверглась реструктуризации, в результате чего некоммерческая корпорация хоть и сохранила контроль, но одновременно получила 26 % акций коммерческой структуры, которая одновременно контролирует ChatGPT и может привлекать к себе инвесторов, не говоря уже о зарабатывании денег.

Именно перевод OpenAI на коммерческие рельсы и возмущает Маска, поэтому он требует отставки Альтмана с поста генерального директора компании, исключения его из состава совета директоров, а также увольнения президента OpenAI Грега Брокмана. В иске законных представителей Маска поясняется: «Отставка руководителей некоммерческих организаций является распространённым методом устранения правовых нарушений в ситуациях, когда данные частные лица не справляются с задачей защиты миссии общественной организации».

Маск также требует от OpenAI возвращения к принципам деятельности, присущим полноценным некоммерческим организациям. Представители OpenAI после изучения претензий Маска заявили, что он под благовидным предлогом скрывает свои атаки на эту некоммерческую организацию. По мнению OpenAI, Илон Маск просто заинтересован в усилении своего влияния и увеличении благосостояния. Данный судебный иск тоже остаётся завуалированным «способом преследования OpenAI из-за эгоизма, ревности и желания замедлить развитие бизнеса конкурента», как отмечают представители стартапа. Напомним, в 2015 году Маск принял участие в становлении OpenAI, но в 2018 году покинул стартап из-за противоречий с его руководством. В 2023 году Маск основал собственный ИИ-стартап xAI, и к настоящему времени объединил его не только с социальной сетью X, но и с аэрокосмической компанией SpaceX.

Помимо компенсации в размере до $134 млрд в свой адрес, Маск требует от OpenAI и её инвестора Microsoft возврата всех «несправедливо заработанных денег» в распоряжение некоммерческой организации OpenAI. Представители последней также призвали генеральных прокуроров двух американских штатов заняться расследованием деятельности Илона Маска, обвинив его в неконкурентном поведении и преследовании OpenAI в корыстных целях.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: openai, илон маск, сэм альтман, судебное разбирательство, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
