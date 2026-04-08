Supermicro начала собственное расследование контрабанды чипов Nvidia в Китай

В конце марта Supermicro столкнулась с претензиями американского правосудия по поводу возможного участия одного из основателей компании И Шянь Лио (Yi-Shyan Liaw) в контрабанде ускорителей Nvidia в Китай. На прошлой неделе он не признал свою вину в суде, но был отпущен на свободу под залог в $5 млрд. Компания запустила собственное независимое расследование, как отмечает Bloomberg.

Независимые члены совета директоров, по данным источника, наняли юристов, чтобы те расследовали обстоятельства, которые привели к обвинению двух сотрудников Supermicro и одного представителя подрядчика в организации незаконных поставок серверного оборудования этой марки в Китай. В какие сроки будет проведено собственное расследование, руководство Supermicro не определило, как отмечается в официальном заявлении компании.

Все три фигуранта этого дела, обвиняемые в организации нелегальных поставок ускорителей Nvidia в Китай, свою вину не признали, но на свободе пока остаются только двое, причём если сооснователя Supermicro выпустили под залог, то торговый представитель на Тайване Руэй Цань Чан (Ruei-Tsan Chang) просто не был задержан изначально, поскольку находится за пределами США. Защита третьего фигуранта Тин Вэй Суня (Ting-Wei Sun) также работает над освобождением своего клиента под залог.

Supermicro также начала аудит внутренней программы соответствия практики международной торговли существующим нормам и ограничениям в этой сфере. Руководители юридической службы компании занимаются подобной проверкой, её результаты будут доведены до независимых членов совета директоров.