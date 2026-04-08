Япония собралась стать раем для ИИ-разработчиков и ослабила запреты по персональным данным

Японские власти решили сделать страну самым свободным в мире регионом для разработки приложений на основе искусственного интеллекта. Для этого они внесли изменения в законодательство и устранили требование для компаний получать у граждан согласие на использование некоторых категорий персональных данных.

Накануне, 7 апреля, правительство Японии одобрило поправки к «Закону о защите персональных данных», которые отменяют требование получать согласие перед сбором персональных данных. Речь идёт только об информации, представляющей незначительную угрозу нарушения прав человека, и при её использовании для сбора статистики в исследовательских целях.

Под действие поправок подпадают данные, связанные со здоровьем граждан, если они помогут улучшить общественное здравоохранение. Разрешается сканирование лиц — поправки требуют, чтобы занимающиеся их сбором организации объясняли, как они обрабатывают эту информацию; предоставлять гражданам возможность отказаться от использования их данных они больше не обязаны. Для сбора изображений детей младше 16 лет требуется согласие родителей; в отношении прочей связанной с несовершеннолетними информации будет применяться критерий «наилучших интересов».

Организации, которые собирают недопустимые данные или злонамеренно используют эту информацию для причинения вреда гражданам, будут штрафоваться на сумму, равную полученной от неправомерной деятельности прибыли. Штрафы также полагаются за получение данных мошенническим путём. Все эти меры, считают японские власти, необходимы, потому что действующее законодательство представляет собой «очень большое препятствие к развитию и применению ИИ в Японии». «Мы должны это предотвратить, потому что без доступа к [персональным] данным Японии будет непросто разрабатывать и развёртывать полезный ИИ», — заявил глава министерства по цифровой трансформации Хисаси Мацумото (Hisashi Matsumoto).