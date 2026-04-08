Сегодня 08 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Япония собралась стать раем для ИИ-разра...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Япония собралась стать раем для ИИ-разработчиков и ослабила запреты по персональным данным

Японские власти решили сделать страну самым свободным в мире регионом для разработки приложений на основе искусственного интеллекта. Для этого они внесли изменения в законодательство и устранили требование для компаний получать у граждан согласие на использование некоторых категорий персональных данных.

Источник изображения: Roméo A. / unsplash.com

Накануне, 7 апреля, правительство Японии одобрило поправки к «Закону о защите персональных данных», которые отменяют требование получать согласие перед сбором персональных данных. Речь идёт только об информации, представляющей незначительную угрозу нарушения прав человека, и при её использовании для сбора статистики в исследовательских целях.

Под действие поправок подпадают данные, связанные со здоровьем граждан, если они помогут улучшить общественное здравоохранение. Разрешается сканирование лиц — поправки требуют, чтобы занимающиеся их сбором организации объясняли, как они обрабатывают эту информацию; предоставлять гражданам возможность отказаться от использования их данных они больше не обязаны. Для сбора изображений детей младше 16 лет требуется согласие родителей; в отношении прочей связанной с несовершеннолетними информации будет применяться критерий «наилучших интересов».

Организации, которые собирают недопустимые данные или злонамеренно используют эту информацию для причинения вреда гражданам, будут штрафоваться на сумму, равную полученной от неправомерной деятельности прибыли. Штрафы также полагаются за получение данных мошенническим путём. Все эти меры, считают японские власти, необходимы, потому что действующее законодательство представляет собой «очень большое препятствие к развитию и применению ИИ в Японии». «Мы должны это предотвратить, потому что без доступа к [персональным] данным Японии будет непросто разрабатывать и развёртывать полезный ИИ», — заявил глава министерства по цифровой трансформации Хисаси Мацумото (Hisashi Matsumoto).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: япония, персональные данные, ии, государство, регулирование
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
