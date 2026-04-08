Сегодня 09 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Пользователи Steam оценили новое дополне...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Пользователи Steam оценили новое дополнение Terran Armada выше самой Starfield

Вышедшее накануне сюжетное дополнение Terran Armada к космической ролевой игре Starfield от издательства Bethesda Softworks и разработчиков из Bethesda Game Studios получило первые оценки пользователей Steam.

За неполные сутки с выхода Terran Armada в Steam получила более 120 «в основном положительных» отзывов — рейтинг аддона в магазине Valve составляет 71 %. С учётом покупок вне Steam речь идёт о 160 «смешанных» обзорах (67 %).

Для сравнения: у Starfield в Steam спустя два с половиной года после релиза до сих пор «смешанные» отклики (рейтинг 58 %), а предыдущее дополнение, Shattered Space, довольствуется «в основном отрицательными» (30 %).

Авторы позитивных обзоров Terran Armada хвалят бесплатный доступ к DLC для владельцев премиального издания Starfield, новый контент и геймплейные улучшения из обновления Free Lanes (вышло вместе с аддоном).

В негативных отзывах жалуются на отсутствие значимых решений и интересных сюжетных событий, скучную эстетику новой фракции, а также обилие багов (пострадала даже основная игра).

На фоне релиза Terran Armada пиковый онлайн Starfield в Steam впервые с осени 2024 года (вскоре после релиза Shattered Space) превысил 10 тыс. человек — накануне проект привлёк 19,9 тыс. одновременных игроков.

Starfield дебютировала в сентябре 2023 года на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X, S и в подписке Game Pass, а с релизом Terran Armada и Free Lanes также добралась до PS5. Bethesda планирует долгосрочную поддержку игры.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: starfield, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
