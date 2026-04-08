Intel выпустила драйвер с поддержкой профессиональных видеокарт Arc Pro B70 и Arc Pro B65

Компания Intel выпустила свежую версию графического драйвера Arc Graphics 32.0.101.8629 WHQL. Новое программное обеспечение обеспечивает поддержку недавно представленных профессиональных видеокарт Arc Pro B70 и Arc Pro B65.
Новый драйвер не оптимизирует игровую производительность и не исправляет никакие ошибки предыдущих версий драйвера. В сопроводительном сообщении о драйвере Intel лишь описывает обширный список известных проблем.
Список известных проблем:
- возможны вылеты The Finals (DX12) при использовании встроенной графики Arc процессоров Intel Core Ultra Series 3;
- возможны искажения текстур некоторых поверхностей в игре No Man’s Sky (VK) при использовании встроенной графики Arc процессоров Intel Core Ultra Series 3 и Core Ultra Series 2;
- вылеты при запуске игры Star Citizen (VK) при использовании встроенной графики Arc процессоров Intel Core Ultra Series 3 и видеокарт Arc B-серии;
- возможны вылеты в игре Mafia: The Old Country (DX12) при использовании встроенной графики Arc процессоров Intel Core Ultra Series 3;
- в Adobe Premiere Pro может произойти сбой приложения при экспорте мультимедиа на основе кодека HEVC в Windows 11 26200.7840 или более поздней версии с использованием встроенной графики Arc процессоров Intel Core Ultra Series 3;
- на видеокартах Arc B-серии наблюдаются искажения текстур воды в Call of Duty: Black Ops 6 (DX12);
- на видеокартах Arc B-серии могут наблюдаться мерцания изображения в игре Dune: Awakening (DX12)
- вылеты в Davinci Resolve Studio в составе PugetBench во время тестов на видеокартах Arc A- и B-серий. Рекомендуется установить ползунок тайм-аута на 1500 секунд или выше, чтобы дождаться завершения каждого теста, в настройках теста PugetBench;
- на встроенной графике процессоров Intel Core Ultra Series 1 и Core Ultra Series 2 могут наблюдаются искажения изображения и текстур воды в Battlefield 6 (DX12) и Call of Duty Black Ops 6 (DX12).
Скачать драйвер Arc Graphics 32.0.101.8629 WHQL можно с официального сайта Intel.
