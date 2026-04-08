X запустила перевод публикаций и редактирование изображений с помощью ИИ Grok

Социальная сеть X начала поэтапно запускать две новые функции на основе ИИ-модели Grok: автоматический перевод публикаций и редактор изображений с правкой по словесному описанию. Перевод уже становится доступен пользователям по всему миру, а редактор появился в приложении X для iOS. Компания объясняет обновление стремлением сделать работу внутри приложения удобнее и расширить доступ к содержанию публикаций для мировой аудитории.

Руководитель продуктового направления X Никита Бир (Nikita Bier) объявил о мировом развёртывании автоматического перевода постов в X. В уже переведённой публикации эту функцию можно отключить для конкретного языка через значок шестерёнки. Компания также добавила в приложение X для iOS редактор изображений с инструментами рисования, добавления текста и размытия. Функция размытия позволяет скрывать отдельные элементы, включая лица и конфиденциальные данные, например, номера кредитных карт и номера социального страхования.

X также добавляет возможность редактировать изображения через Grok с помощью словесного запроса. Например, пользователь может задать команду «Display this photo as a painting in a museum» (рус. — Покажи эту фотографию как картину в музее), после чего система создаст соответствующую версию изображения. Вскоре компания планирует внедрить эти обновления и в приложение для Android.

Автоматический перевод используют и другие социальные сети, расширяя международный охват публикаций за пределами одного языка. Reddit в течение последних нескольких лет тестирует машинный перевод. На рынке средств обработки изображений похожие возможности ранее представили Google и Adobe: они тоже позволяют править изображения по словесным описаниям.