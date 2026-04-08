Hazelight похвасталась продажами A Way Out, It Takes Two и Split Fiction — игры студии купили 50 миллионов человек

Разработчики из шведской Hazelight Studios по случаю преодоления знаменательной вершины поделились информацией об актуальных продажах своих кооперативных приключений A Way Out, It Takes Two и Split Fiction.

Как стало известно, суммарные продажи A Way Out (2018), It Takes Two (2021) и Split Fiction (2025) на всех целевых платформах к настоящему моменту превысили 50 млн копий. Достижение сопроводили торжественным роликом.

Стоит отметить, что кооператив в A Way Out, It Takes Two и Split Fiction требует лишь одной купленной копии на двоих, так что теоретически аудитория игр Hazelight Studios вдвое больше озвученного.

На фоне анонса также стали известны индивидуальные продажи перечисленных игр к настоящему моменту:

A Way Out — 13 млн копий;

It Takes Two — 30 млн копий:

Split Fiction — 7 млн копий.

«Мы поражены и восхищены тем, сколько фанатов насладились нашими играми. Ваши любовь и поддержка заставляет нас двигаться вперёд, и нам не терпится показать вам нашу четвёртую игру», — поделились в Hazelight Studios.

Над четвёртой игрой в своей истории Hazelight Studios начала трудиться ещё до выхода Split Fiction. По словам руководителя студии Юсефа Фареса (Josef Fares), новинка превзойдёт все прошлые работы команды.

Подробностями амбициозной новинки в Hazelight Studios делиться не спешат (хотя с выхода Split Fiction прошло уже больше года), но можно с уверенностью предположить, что следующая игра студии тоже будет кооперативной.