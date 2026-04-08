Разработчики Forza Horizon 6 показали полную карту Японии и шесть минут из взрывного вступления игры

Издательство Xbox Game Studios и разработчики из британской студии Playground Games представили полную карту и первые минуты геймплея своей гоночной аркады с открытым миром Forza Horizon 6.

События Forza Horizon 6 развернутся в бесшовном открытом мире Японии, своё гоночное путешествие по которому игроки начнут в роли простого туриста с мечтой попасть на фестиваль Horizon.

Как подчеркнула Playground, карта в Forza Horizon 6 — самая плотная и вертикальная в истории серии (см. изображение ниже): знаковые улицы центра Токио, японские Альпы, всемирно известные маршруты и потрясающие пейзажи.

Что касается нового геймплея, то разработчики показали шесть минут из насыщенного вступления Forza Horizon 6, в рамках которого игрокам предстоит поучаствовать в колоритных заездах на разных автомобилях, в том числе против «поезда-пули».

«Новый фестиваль Horizon набирает обороты! Это торжество автомобильной культуры и музыки традиционно начинается с размахом, и [Forza Horizon 6] исключением не станет», — уверены в Playground.

Обещают более 550 машин на запуске (включая 2025 GR GT Prototype и 2025 Toyota Land Cruiser с обложки игры), смену времён года (в том числе сезон сакуры), достоверное изображение Японии и текстовый перевод на русский.

Forza Horizon 6 выйдет 19 мая на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X, S и в Game Pass, а до PS5 доберётся в 2026 году. В конце марта раскрыли системные требования, в том числе для «экстремальных» настроек графики и трассировки лучей.

Теги: forza horizon 6, playground games, xbox game studios, гоночная игра, аркада
