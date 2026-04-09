iPhone заняли половину топ-10 самых популярных смартфонов в четвёртом квартале 2025 года

Смартфоны Apple захватили пять из десяти позиций в рейтинге самых продаваемых устройств мира по итогам четвёртого квартала 2025 года. Лидером топ-10 стала модель iPhone 17 Pro Max, которая обеспечила компании уверенное доминирование на рынке.

Источник изображения: 9to5mac.com

Источник изображения: 9to5mac.com

По сообщению 9to5Mac со ссылкой на отчёт аналитической компании Counterpoint Research, три первые строчки рейтинга заняли следующие модели: iPhone 17 Pro Max, базовый iPhone 17 и iPhone 17 Pro. Четвёртое и восьмое места достались устройствам предыдущего поколения — iPhone 16 и iPhone 16e соответственно, тогда как новинка iPhone Air не вошла в десятку лидеров.

Конкуренты из Южной Кореи и Китая также проявили активность, но уступили лидеру по количеству моделей в топе. Бренд Samsung занял четыре позиции благодаря смартфонам серий Galaxy A и S, включая модели A56, A36, A07 и флагман S25.

Источник изображения: Counterpoint Research

Источник изображения: Counterpoint Research

Китайские производители смогли представить в рейтинге только одно устройство. Компания Xiaomi заняла девятое место со смартфоном Redmi A5, продолжив конкурентную борьбу с корейским брендом за влияние в массовом сегменте рынка.

Аналитики отметили, что на долю этих десяти моделей пришлась значительная часть всех реализованных устройств за отчётный период. В совокупности они обеспечили 23 % от общих мировых продаж смартфонов, при этом на долю самого успешного iPhone 17 Pro Max пришлось 5 % глобального рынка.

Итоговые данные показывают, что Apple сохраняла стабильность в течение всего года, регулярно занимая первые три места в ежемесячных и ежеквартальных отчётах. При этом модель iPhone 16 оставалась единственным устройством бренда, которое присутствовало в топ-10 на протяжении всех четырёх кварталов 2025 года.

Теги: apple iphone, смартфоны, counterpoint research, аналитика
apple iphone, смартфоны, counterpoint research, аналитика
iPhone заняли половину топ-10 самых популярных смартфонов в четвёртом квартале 2025 года 5 ч.
