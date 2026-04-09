iPhone заняли половину топ-10 самых популярных смартфонов в четвёртом квартале 2025 года

Смартфоны Apple захватили пять из десяти позиций в рейтинге самых продаваемых устройств мира по итогам четвёртого квартала 2025 года. Лидером топ-10 стала модель iPhone 17 Pro Max, которая обеспечила компании уверенное доминирование на рынке.

По сообщению 9to5Mac со ссылкой на отчёт аналитической компании Counterpoint Research, три первые строчки рейтинга заняли следующие модели: iPhone 17 Pro Max, базовый iPhone 17 и iPhone 17 Pro. Четвёртое и восьмое места достались устройствам предыдущего поколения — iPhone 16 и iPhone 16e соответственно, тогда как новинка iPhone Air не вошла в десятку лидеров.

Конкуренты из Южной Кореи и Китая также проявили активность, но уступили лидеру по количеству моделей в топе. Бренд Samsung занял четыре позиции благодаря смартфонам серий Galaxy A и S, включая модели A56, A36, A07 и флагман S25.

Китайские производители смогли представить в рейтинге только одно устройство. Компания Xiaomi заняла девятое место со смартфоном Redmi A5, продолжив конкурентную борьбу с корейским брендом за влияние в массовом сегменте рынка.

Аналитики отметили, что на долю этих десяти моделей пришлась значительная часть всех реализованных устройств за отчётный период. В совокупности они обеспечили 23 % от общих мировых продаж смартфонов, при этом на долю самого успешного iPhone 17 Pro Max пришлось 5 % глобального рынка.

Итоговые данные показывают, что Apple сохраняла стабильность в течение всего года, регулярно занимая первые три места в ежемесячных и ежеквартальных отчётах. При этом модель iPhone 16 оставалась единственным устройством бренда, которое присутствовало в топ-10 на протяжении всех четырёх кварталов 2025 года.