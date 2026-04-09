Intel и SambaNova запустили продукт, способный потеснить Nvidia в ИИ-сегменте

Компании Intel и SambaNova анонсировали готовую к производству гетерогенную архитектуру для ИИ-инференса, которая распределяет задачи между разными типами оборудования. Платформа использует графические процессоры для предварительной обработки, специализированные модули SambaNova для генерации токенов и процессоры Xeon 6 для управления агентскими задачами.
Разработанная система разделяет процесс логического вывода на отдельные этапы, где каждый тип чипа выполняет свою специфическую функцию. Графические ускорители или ИИ-акселераторы занимаются первичной обработкой длинных запросов (ingest) и созданием кешей ключ-значение, в то время как реконфигурируемые блоки данных SN50 от SambaNova отвечают за декодирование. В свою очередь процессоры Intel Xeon 6 координируют распределение нагрузки и выполняют операции, связанные с ИИ-агентами, такие как компиляция кода и валидация результатов. Это позволит охватить максимально широкий спектр рабочих нагрузок и конкурировать с Nvidia и другими игроками рынка.
Такой подход к разделению prefill, decode и генерации токенов, как отмечает Tom's Hardware, перекликается со стратегией Nvidia в её будущей платформе Rubin, где аналогичные функции должны были распределяться между чипами Rubin CPX и Rubin GPU. Однако ключевое отличие в том, что решение Nvidia пока не вышло на рынок, тогда как Intel и SambaNova смогут предложить готовую к внедрению архитектуру уже во второй половине 2026 года.
По внутренним оценкам SambaNova, процессоры Xeon 6 ускоряют компиляцию LLVM более чем на 50 % по сравнению с серверными чипами на архитектуре Arm. Кроме того, их производительность в задачах с векторными базами данных на 70 % превышает показатели конкурирующих x86-решений, таких как AMD EPYC. По словам представителей компаний, такой прирост эффективности достигается за счёт оптимизации взаимодействия между компонентами системы и позволяет существенно сократить циклы разработки кодирующих агентов и других ИИ-приложений полностью собственными силами.
Ключевым преимуществом новой архитектуры стала её полная совместимость с существующей инфраструктурой дата-центров, поддерживающих мощность до 30 кВт. Это позволяет предприятиям внедрять решение без необходимости масштабной модернизации систем охлаждения и энергоснабжения. Ожидается, что платформа станет доступна для корпоративных клиентов, облачных операторов и национальных государственных инициатив в области искусственного интеллекта во второй половине 2026 года.
Исполнительный вице-президент и генеральный директор группы центров обработки данных (DCG) Intel Кеворк Кечичян (Kevork Kechichian) отметил, что экосистема программного обеспечения дата-центров исторически построена на x86, что гарантирует, по его мнению, Xeon роль надёжного фундамента для будущих гетерогенных вычислений.
